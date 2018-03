El espíritu de Broadway El musical contó con actores, cantantes, músicos y bailarines de muy diferentes edades y que sorprendió al público asistente. / ENRIQUE El grupo teatral Vera Cruz estrenó el espectáculo 'Hora y media en Broadway' | Junto al elenco de actores de la formación participaron alumnos del Estudio de Danza 'Leonor Martínez Gálvez' y la Wind Band del Conservatorio de Linares JÉSSICA SOTO LINARES Lunes, 5 marzo 2018, 00:04

Los musicales son un género que está muy de moda y el grupo teatral Vera Cruz acertó de pleno con el que presentó el pasado viernes por la tarde-noche en dos pases en el Teatro Cervantes.

El espectáculo que ofrecieron, y que se titulaba 'Hora y media a Broadway', contó con un elenco de 70 artistas entre bailarines, músicos y cantantes que hizo las delicias de los vecinos que vibraron con la puesta en escena, y a modo de resumen, de los principales musicales que han pasado por alguno de los teatros que se ubican en la conocida avenida neoyorkina.

Precisamente, la historia comenzaba convirtiendo al teatro linarense en un improvisado museo que recogía la dilatada historia de Broadway y su evolución hasta nuestros días. Los 'visitantes' al mismo, se transformaban de repente, y para la sorpresa del público, en cantantes y actores para interpretar el primer tema del espectáculo, 'Willkommen', de Cabaret.

El grupo teatral Vera Cruz unió sus voces a los temas que tocaron los músicos de la Wind Band del Conservatorio Profesional de Música 'Andrés Segovia'. También el musical contó con 18 alumnos del Estudio Profesional de Danza 'Leonor Martínez Gálvez' para interpretar cuatro temas. Además del primero, los jóvenes bailarines acompañaron al grupo teatral en las canciones 'All I ask of you', del musical 'El fantasma de la ópera'; 'Memory', perteneciente a 'Cats' y 'One day I will fly away', de la película 'Moulin Rouge'.

En la primera parte, el maestro de ceremonias iba narrando la historia que atesora Broadway gracias a los musicales que se han ido representando en ella e introduciendo al espectador en las canciones que se representarían acto seguido.

«Broadway años más tarde tuvo musicales con producciones con grandes presupuestos, grandes elencos y también con mucha más escenografía. Se hacen tan populares que están durante décadas en cartel», dijo el presentador que a veces se marchaba del escenario canturreando algunos de los temas que le seguirían. En la primera parte también tuvieron presencia los musicales 'Mamma Mia', 'Annie' y 'Mary Poppins'.

Tras un descanso para reponer fuerzas y cambiar ligeramente la escenografía, fue el musical de 'Los Miserables' el que acaparó toda la atención hasta su término. Tras sonoros aplausos en las dos funciones, la hermandad de la Vera Cruz quiso agradecer al final del último pase la colaboración desinteresada de los colectivos que han participado en este musical. En ese sentido, recibieron un obsequio de recuerdo el tenor Joaquín Robles que fue el director artístico; Leonor Martínez, directora del Estudio Profesional del mismo nombre y coreógrafa; Inmaculada Molina como productora; Valentín Perales, pianista; y Francisco Pérez, director de la Wind Band. A todos ellos y al público les reiteraron su agradecimiento y acogida.