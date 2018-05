La Escuela de Idiomas se suma a las peticiones de traslado a Peritos Los alumnos se concentraron a las puertas del IES Cástulo para pedir el traslado a las antiguas instalaciones de la EPSL. / ENRIQUE Llevan años esperando contar con un espacio que les permita, por ejemplo, impartir clases en horario de mañana y aumentar el alumnado JÉSSICA SOTO LINARES Miércoles, 16 mayo 2018, 01:14

Decenas de estudiantes de la Escuela de Idiomas 'Carlota Remfry' de Linares se concentraron ayer por la tarde a las puertas del IES Cástulo para pedir que se agilice el traslado de la escuela a las antiguas instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Ya hizo lo mismo hace unos meses, la comunidad educativa del IES Santa Engracia que será, previsiblemente, los dos únicos centros que se ubiquen en la antigua 'casa' de Peritos.

«Llevamos ya como tres años en los que se nos dijo que nos íbamos a trasladar ya definitivamente a la Escuela de Peritos, pero el tiempo va pasando y van surgiendo imprevistos y dilaciones y al final todavía estamos aquí. Se suponía que este curso lo teníamos que haber empezado en el edificio nuevo pero aún estamos aquí», comentó Carmen Gálvez, delegada de los alumnos de la Escuela de Idiomas.

Aseguran que han mantenido el contacto con las administraciones con competencia en el asunto, esto es la Delegación de Educación y la UJA, «y la última excusa que teníamos es que había que firmar un acuerdo con la Universidad que era una cesión del uso del edificio, parece que eso ya está solventado y ya no sabemos que trabas más hay porque está también el presupuesto pero el tiempo pasa y no nos dan ninguna fecha», señaló Gálvez.

En el caso de la Escuela de Idiomas, el cambio de ubicación supondrá no solo tener más espacio, sino que acarreará una mejor calidad de la enseñanza que reciben. «Para empezar aquí no tenemos las condiciones idóneas para lo que es el aprendizaje de un idioma en el siglo XXI. Las escuchas no se oyen bien y son pruebas de certificación lo que nosotros hacemos aquí, y nos van a exigir lo mismo que en cualquier otra escuela y no tenemos los medios. Tampoco tenemos espacio propio, también carece de él el profesorado, la asociación de alumnos y solo hay una habitación para reunirse todos los departamentos», argumentó la delegada de los alumnos. Consideran que con el cambio de ubicación, podrían impartirse clases en horario de mañana y dar respuesta así a la demanda de muchos vecinos, además de poder llevar a cabo otro tipo de actividades.

Más movilizaciones

Por el momento, no tienen planificadas más medidas de protesta pero tampoco las descartan ya que «depende de cómo esto vaya sucediendo, aunque estamos abiertos a más movilizaciones por supuesto hasta conseguir el objetivo que no debe ser otro que marcharnos a una escuela propia, aunque sea compartida con el IES Santa Engracia, pero cada cual tendría su espacio propio», aseveró Gálvez.