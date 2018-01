Encuentran al hombre de 82 años desaparecido en Linares Efectivos policiales y sanitarios trasladan al vecino de Linares. / ENRIQUE Lo han localizado en aparente buen estado esta tarde agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil JESSICA SOTO Lunes, 29 enero 2018, 20:35

A las cinco y media de la tarde ha sido hallado en buen estado el vecino de Linares que ayer por la mañana desapareció. Agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil lo han encontrado en la zona minera conocida como la Cuesta del Mimbre. Según fuentes policiales, Patricio Castelo, de 83 años de edad, se encontraba desorientado y una ambulancia lo trasladará esta tarde hasta el Hospital San Agustín de Linares donde se le hará un reconocimiento médico pero, al parecer, se encuentra bien.

El hombre, natural de Ayamonte (Huelva) pero residente en Linares con su mujer y uno de sus seis hijos, salió ayer a las 11.30 horas a caminar y no regresó a casa. Su familia interpuso la denuncia de su desaparición por la tarde en la Comisaría de la Policía Nacional y, acto seguido, se organizó un dispositivo de seguridad para buscarlo. El último vecino que lo había visto era un hombre al que el propio Patricio Castelo le pidió que si lo podía llevar al Santuario de la Virgen de Linarejos para ir a misa. Según este testigo, le dijo que él no sabía llegar hasta allí porque no era vecino de Linares, pero que si él le indicaba, lo dejaba en su destino. El hombre, que tiene problemas de memoria pero que no tiene diagnosticada la enfermedad de Alzheimer, no supo indicar bien el camino hasta el Santuario y se apeó del vehículo en la zona de la Garza. Fue el conductor quien dijo a la Policía donde se bajó de su vehículo y, por este motivo, la búsqueda se ha centrado en buena medida en los alrededores de esta zona.

Finalmente ha sido hallado en buen estado, para la alegría de sus familiares y amigos que también han colaborado en las labores de búsqueda por toda la ciudad y alrededores.