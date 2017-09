La edil de Festejos critica que el PP aporte ideas sobre la Feria tras ella Imagen de la pasada Real Feria y Fiestas de San Agustín 2017 . / ENRIQUE García Palacios tildó las declaraciones de los 'populares' de «fuera de lugar» y defendió la gestión del gobierno local ALMUDENA GARRIDO LINARES Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:27

Tras las declaraciones vertidas por el Partido Popular de Linares respecto a la valoración de la pasada Feria de San Agustín, la concejal de Festejos, Macarena García Palacios, salió ayer al paso y tildó esas afirmaciones de «fuera de lugar». Además dio «un suspenso rotundo a la oposición destructiva que hace el PP que se dedica a hablar cuando todo ya ha pasado y no en la comisión, que es donde se tienen que plantear esas cuestiones».

En primer lugar, García aludió al asunto de la accesibilidad del recinto ferial respecto a la venta ambulante asegurando que «se quitó de la calle Eriazos de la Virgen por cuestiones de seguridad debido a que además del puesto, los vendedores llevan coche, por lo que, no podían ubicarse ni ahí ni en el Paseo de Linarejos puesto que ello supondría el corte de una vía de acceso, a lo que la Policía se niega por seguridad».

Por otro lado, en cuanto a ubicar la feria de día en el centro, «no se puede llevar a cabo puesto que disminuiría la afluencia de público ya que se dividiría entre el recinto y el centro. Ese tipo de feria se la pueden permitir las grandes urbes como Málaga que tiene mucha afluencia, pero nosotros tenemos la gente que tenemos».

Recinto de conciertos

En cuanto al arreglo del recinto de conciertos, la concejal hizo hincapié en que «ellos saben que ahí no se pueden hacer grandes inversiones porque aún existe un convenio en vigor con un centro comercial. Por tanto, no se puede crear una estructura fija, tiene que ser algo desmontable. Cuando ellos gobernaron, los conciertos también se hacían en tierra, en el campo de San José y en el Linarejos. Afortunadamente, cuando entramos a gobernar colocamos césped artificial y ya no se pueden celebrar ahí porque esas zonas se encuentran para el uso y disfrute de la ciudadanía». Al hilo de esta cuestión, la propia edil instó a la portavoz del PP a encontrar una nueva ubicación para los conciertos, ya que, «antes de que se pelearan, en febrero, la propia portavoz del PP dijo que buscaría una nueva zona de conciertos y aún estoy esperando».

Festejos taurinos

Los festejos taurinos del 28 de agosto también fueron tema de controversia, ya que, desde el PP aseguraron que «el tema de que las corridas de toros las lleva un empresario ya está muy manido», a lo que García respondió que «estará muy manido, pero es la verdad. Que digan ellos qué es lo que quieren hacer. Si se ha de hacer una aportación económica que digan de dónde quitamos el dinero para ello, que lo digan abiertamente».

Por último, la concejal de Festejos explicó que «también se quejaron la duración de la feria, trataron el tema de la caseta de la juventud y ciertas cuestiones que podrían haber planteado en su día en la Comisión correspondiente y no a toro pasado. Estamos ansiosos de escuchar sus nuevas ideas y aportaciones, lo que sí espero es que lo hagan antes del 6 de septiembre del año que viene», culminó