Cien años de vida y sabiduría

Mª Carmen Juárez recibió un reconocimiento a su centenario en Linares | «El trabajo es su afición», así definen sus cuatro hijos a su madre que estuvo acompañada por familiares, amigos

ALMUDENA GARRIDO LINARES

Domingo, 29 abril 2018

María del Carmen Juárez, una de las usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, cumplió 100 años y Macrosad, dentro de sus actividades programadas de la gestión de ayuda, poseen la celebración de cien años de vida de sus usuarios. Por tanto, en un ambiente familiar, Juárez recibió un homenaje por parte de la empresa, familiares, amigos y el propio Ayuntamiento de Linares, por parte del cual recibió un reconocimiento por sus cien años de vida. «Celebramos que Mª Carmen Juárez cumple 100 años, es una de las usuarias del servicio de ayuda a domicilio de nuestra ciudad y la verdad que, para el Ayuntamiento, para el área de Bienestar Social y para la empresa Macrosad, que una usuaria cumpla 100 años es gozo para todos. La verdad que ver cómo estas personas continúan manteniendo su vida dentro de sus capacidades y de ver que la propia administración hace todo lo posible para que puedan seguir con esa ayuda, es un gozo. Hay que felicitar a la empresa que, día a día, está con ella, además de su familia, para que pueda continuar vinculada a su entorno social. Este servicio de ayuda a domicilio no sería nada sin la ayuda de la Junta de Andalucía que suple más del 75% de lo que cuesta el servicio, y lo están asumiendo ellos», explicó Luis Moya, encargado de entregar el reconocimiento por parte del Consistorio linarense.

María del Carmen Juárez tiene 4 hijos, 11 nietos y 14 bisnietos, los cuales, se mostraron muy orgullosos de homenajear a su madre de esa forma. «Para nosotros supone mucha alegría el ver que está viva. Ella ahora mismo está mal, no tiene ganas de nada, pero al ver que estamos todos aquí ha mejorado mucho», aseguró Modesta Molero, una de sus hijas. Otra de ellas, María Molero, afirmó que «la única pena que le da es que no puede trabajar. Es una mujer valiente y trabajadora. Estos últimos meses no está del todo bien y sólo quiere estar acostada y tranquila, pero para sus años está muy bien».

Ejemplo a seguir

Dedicada al arte de la panadería y la pastelería, tal y como sus hijos contaron, «es un ejemplo a seguir, lo que pasa que ahora da pena ver cómo está, con lo que ha sido y lo que es. Es una mujer muy echada para delante, para trabajar ha sido siempre un caballo de batalla, trabajando más incluso que un hombre. Su afición siempre ha sido trabajar, ella juntaba el día con la noche», aseveró Pablo Molero, su hijo.

Una de los principales artífices del homenaje fue la directora de servicios de ayuda a domicilio de Linares, Toñi Aguilar, la cual afirmó que «para nosotros es un honor y un placer. Las auxiliares de ayuda a domicilio son un apoyo al servicio por su profesionalidad». Además, añadió que «es una usuaria que, a pesar de los cien años y su deterioro, la verdad que la encuentro mucho mejor. Le cuesta trabajo levantarse, incorporarse y estar demasiado tiempo sentada en la silla de ruedas. Le hemos dado cien años de vida porque es un modelo a seguir. La esperanza de vida cada vez es más larga y es algo sorprendente, que nos llama mucho la atención, el llegar a los cien años con una historia y vida de sabiduría».