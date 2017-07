«Hay que cambiar un poco la mentalidad en el arte» José Manzanares posa junto a algunos de los cuadros. / ENRIQUE Hasta finales de julio se puede visitar en 'La Galería', la última exposición de José Manzanares en la que presenta obras realizadas con humo de vela J. SOTO Linares Jueves, 6 julio 2017, 00:40

El polifacético artista linarense José Manzanares expone en la cafetería 'La Galería' hasta finales de julio una serie de obras que ha realizado utilizando la técnica del humo de vela que es muy conocida en China, país en el que ha elaborado algunas de ellas. Una técnica muy complicada que él domina.

-¿Qué se puede ver en la muestra?

-Hay un total de 16 obras. Del total, 10 son las que me he traído de Shangai (China). La última exposición que hice allí son con humo de vela, una técnica que allí ha impactado bastante. El resto han sido hechas con carboncillo con rimel, que es una técnica diferente. Hice unos cuantos cuadros con este estilo, voy evolucionando y siempre me gusta experimentar. Mi etapa en Shangai ha sido muy favorable. Ahora vuelvo en verano porque tengo compromisos en galerías y para arrancar nuevos proyectos porque aquí ya no hay galerías. Gracias a Agustín (gerente de 'La Galería') que es quien está aportando algo nuevo a Linares con un sitio joven y contemporáneo en el que puedes estar tranquilo tomándote algo mientras ves arte. Siempre que he expuesto aquí he vendido mi obra y a la gente le ha gustado. Esta vez son obras en monotono, en negro, porque el humo de vela no te da la posibilidad de poner otro color y quería hacerlo todo homogéneo. Algunas de las obras tienen letras en Chino porque tenía que explicar en Shangai a la gente la historia del cuadro porque algunas de las obras son de carácter religioso. Este estilo se llama Lowbrow, en el que se trabaja el cómic y la ilustración dentro de la pintura. Son temas surrealistas con toques de humor, aunque a veces también tétricos. El humo de vela es muy complicado de trabajar a la hora de conducir la llama y que todo te salga perfecto. Tienen mucho trabajo y son cuadros que están catalogados en China y, que con el tiempo, el Lowbrow será muy reconocido en España.

-¿Es un estilo que sorprende en España?

-Sí, porque aquí siempre vamos a la cola pero es un estilo que en China lleva años y en América, también. El Lowbrow empezó allí hace varias décadas y luego se extendió a otro sitios como Alemania que, junto a China y América, son los principales exponentes. En España cuando los he mostrado, la gente pregunta si son cuadros para habitaciones de niños, pero en ningún momento es así. Es un estilo que parte de los primitivos dibujos de Walt Disney y me está funcionando bastante bien, aunque en España me está costando introducirlo porque aquí todavía existe esa mentalidad de que son caricaturas para habitaciones de niños. Hay que cambiar un poco la mentalidad en el arte.

-¿Cuáles fueron las impresiones de los vecinos que le acompañaron el día de su inauguración?

-Vino gente hasta de Málaga porque hay personas que me siguen, que son clientes y se enteraron a través de las redes sociales y les gustó. He puesto unos precios muy bajos por la situación que hay en Linares. Los que tenía en China eran más elevados pero allí aprecian el arte, aquí es complicado. La gente es reacia al arte y no se por qué, pero vamos a intentarlo.