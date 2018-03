El Ayuntamiento pedirá «celeridad» en la construcción de la línea Algeciras-Bobadilla Terrenos donde se construirá el Puerto Seco. / ENRIQUE A propuesta del PSOE, casi toda la Corporación apoyó esta moción para convertir a Linares en un nodo logístico JÉSSICA SOTO LINARES Jueves, 22 marzo 2018, 01:58

Los beneficios que acarrearía a Linares la puesta en funcionamiento del Puerto Seco son múltiples y, en este sentido, el punto más destacado en el Pleno ordinario de ayer fue la moción presentada por el grupo socialista para pedir una mayor inversión y celeridad en la ejecución de la línea Algeciras-Bobadilla del Ramal Central del Corredor Mediterráneo para convertir a Linares en un nodo logístico.

«Todos: partidos, instituciones, sindicatos y agentes sociales y económicos sin distinción, debemos ser capaces de unirnos para reivindicar que la conexión Algeciras-Bobadilla sea entendida como lo que es, un asunto de Estado, pues de él depende dar el salto de crecimiento que necesita Linares especialmente pero también la provincia de Jaén y Andalucía», según rezaba parte de la moción que leyó la viceportavoz del grupo socialista, Macarena García. Salió adelante con los votos a favor de la Corporación, excepto de Cilus que alegó «diferencia de trato» porque el área logística de Antequera sí comienza a ser una realidad.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Linares, exigirá al Gobierno de España mayor inversión y celeridad para la ejecución de la Línea Algeciras-Bobadilla del ramal Central del Corredor Mediterráneo, dado el enorme impacto que puede tener para la atracción de empresas y la creación de empleo en Linares e instará a la Junta de Andalucía que de prioridad al Puerto Seco y a las Áreas Logísticas de Bailén y Andújar, además de que finalice la construcción del ramal de Vadollano.

Se quedó sobre la mesa y para un próximo Pleno, la moción que a modo de urgencia traía Cilus. En ella pedían que el Pleno se opusiera al carácter «provincializado» de la ITI. No se llegó a tratar este asunto porque solo 11 de los 25 concejales consideraron su carácter de urgencia. Hubo división en los votos de la bancada socialista en este asunto.

Dos mociones sobre las pensiones, traídas por PSOE y PP, fueron las que más se extendieron en el tiempo, pese a ser un asunto de carácter nacional y que precisamente no se dirimirá su futuro en el Consistorio linarense. Aún así, y teniendo en cuenta la concentración del sábado y que es un tema de interés para el conjunto de la ciudadanía, los dos principales partidos pidieron el apoyo del resto de ediles. En el caso del PSOE solicitan que se establezca un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Salió adelante con los votos a favor de PSOE, Cilus y los ediles no adscritos Sebastián Martínez, Juana Cruz y Antonio Delgado. El PP votó en contra y se abstuvieron IU y Ciudadanos. El Partido Popular, por su parte, no consiguió reunir los suficientes apoyos para que se aprobase su moción referida a la defensa del Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible. Solo obtuvo los votos en positivo de su grupo, de Ciudadanos y de Antonio Delgado. En contra manifestaron su voto PSOE, IU, Juana Cruz y Sebastián Martínez. Se abstuvieron Cilus y Javier Tortosa.

Las mociones se cerraron con la presentada por Ciudadanos y aprobada por unanimidad para apoyar al sector de las autoescuelas tras la huelga de examinadores. Piden que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a que conceda una línea de crédito o aval en el sector de las autoescuelas que tenga en cuenta de manera proporcional las horas realizadas y declaradas y durante el periodo de huelga de los examinadores con el fin de mitigar las pérdidas sufridas por estos negocios.