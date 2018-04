«Asumiré lo que tenga que asumir porque soy consciente de mi indisciplina, entre comillas» ENRIQUE Para Juan Fernández, la decisión adoptada por el PSOE de Linares se debe solo a intentar impedirle que presente su candidatura a las próximas elecciones municipales JÉSSICA SOTO LINARES Jueves, 19 abril 2018, 14:12

El alcalde de Linares, Juan Fernández, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana, tras la decisión de la comisión ejecutiva municipal del PSOE de Linares de incoarle a él y al exsecretario de Organización, Juan Sánchez, un expediente disciplinario. Para Juan Fernández, la decisión adoptada por el PSOE de Linares se debe solo a intentar impedirle que presente su candidatura a las próximas elecciones municipales por el partido con el que las ha ganado en cinco ocasiones consecutivas. «Siendo alcalde, me puedo presentar, pero si hay un expediente de suspensión, ya no me puedo presentar en el PSOE, sencillamente. Esto es lo que se busca», ha dicho Fernández.

En su intervención también hizo autocrítica y aseguró que acatará lo que tenga que venir. «Asumiré lo que tenga que asumir porque soy consciente de mi indisciplina, entre comillas, y que ahora de forma malévola utilicen cuestiones de alguien que les ha dado los mayores éxitos electorales al Partido Socialista en las peores condiciones y ahora nos echan a dos personas que somos los que más tiempo llevamos aquí y de los que más han peleado por estas siglas», ha añadido el alcalde.

A preguntas de los periodistas sobre si se volvería a presentar a los próximos comicios municipales de 2019 con otro partido o con uno de nueva creación, Fernández ha afirmado que «no hay que precipitarse en ciertas cosas, pero lo he pensado todo y nada tengo claro», ha comentado.

Como ahora todo depende de la decisión que tome Ferraz, Fernández ha pedido que lo escuchen para poder defenderse.

PSOE provincial

El secretario general del PSOE en Jaén, Francisco Reyes, también se ha pronunciado esta mañana durante un acto y a preguntas de los periodistas. Para Reyes, la decisión se ha tomado desde un ámbito local. «En Linares han tomado esa decisión en base a la información que han podido ver y lo que han hecho ha sido incoarle un expediente y hay que darle opción a las partes de que aporten la información correspondiente y, por lo tanto, ahí no me voy a pronunciar», ha señalado Reyes.