El alcalde no teme el expediente y reitera su compromiso por Linares Las mociones presentadas por los grupos fueron los únicos puntos que generaron debate en el pleno de ayer. / ENRIQUE A preguntas de los periodistas, Juan Fernández insistió en que va a seguir poniendo a la ciudad «por encima de unas siglas» políticas JÉSSICA SOTO LINARES Viernes, 9 febrero 2018, 01:17

Tras los últimos hechos acontecidos en el seno del PSOE de Linares y a la espera de que la dirección provincial decida o no abrir un expediente al alcalde de Linares por la retirada de las competencias a los concejales Pilar Parra y Luis Moya, Juan Fernández se aferra a la defensa de los intereses de la ciudad, «por encima de unas siglas», dijo. «Si estiman que eso es motivo de abrirme expediente para expulsarme del PSOE, que hagan el expediente que quieran, que ya están tardando. Yo no voy a decir medias verdades. Me hago responsable de lo que digo y ya he sido engañado en muchas ocasiones por todo el mundo y desde distintos ámbitos. Yo voy a reivindicar a Sevilla y a Madrid lo que tenga que reivindicar. Yo voy a seguir poniendo a Linares por delante de cualquier otro interés y lo voy a seguir haciendo. Me echen de donde me echen», afirmó el alcalde.

También a preguntas de los periodistas y al finalizar el Pleno, Juan Fernández respondió a las crícitas de Ciudadanos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento con la reordenación de las concejalías. «Es cierto que ha habido unos cambios pero las comisiones se siguen celebrando. Todo el mundo es testigo de que a Ciudadanos le ofrecí participar en el gobierno de concertación al principio del periodo corporativo. No ha sido la única vez que se le ha propuesto a Ciudadanos y a todo el mundo. Recientemente también se le ha propuesto. Y si quieren ahora ayudar, pues que colaboren como lo hacen con la Junta y con el Gobierno central», dijo Fernández.

En lo que se refiere al Pleno correspondiente al mes de febrero, el punto que destacó en la parte resolutoria fue la proposición de la Alcaldía sobre designación de miembros de la Corporación con dedicación exclusiva. Tras la renuncia de Luis Moya pasa a tener dedicación exclusiva el edil Joaquín Robles. A petición de la portavoz del PSOE, Pilar Parra, este punto se sometió a votación con los únicos votos a favor del alcalde y de Joaquín Robles y la abstención del resto de los grupos y concejales no adscritos.

Mociones

Los grupos presentaron cuatro mociones en la sesión plenaria de ayer. Dos de ellas corrieron a cargo del PSOE. La primera de ellas hacía referencia a solicitar la declaración de Linares como municipio libre de acciones contra la memoria democrática y fue defendida por la viceportavoz de los socialistas, Macarena García. Se aprobó por unanimidad que el pleno de la Corporación se declare libre de este tipo de acciones imponiendo cuantas medidas sean necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica y la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. La segunda moción socialista también recibió el apoyo de todos los concejales y versaba sobre la próxima convocatoria de las ayudas a la Reindustrialización, con el objetivo de mejorar las condiciones, las modalidades y garantías de las ayudas que concede el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que podrían redundar positivamente en Linares.

Por su parte, la moción que llevó al Pleno el grupo popular acerca del apoyo y defensa de la prisión permanente revisable no salió adelante porque no fueron suficientes los votos favorables de su formación, de Ciudadanos y de los ediles no adscritos Antonio Delgado y Javier Tortosa. Por último, la proposición de IU para que el Ayuntamiento de Linares apoye la huelga feminista del próximo 8 de marzo sí se aprobó con los votos a favor de IU, PSOE y los ediles Juana Cruz, Felipe Padilla y Sebastián Martínez. El PP votó en contra y se abstuvieron Ciudadanos, Antonio Delgado y Javier Tortosa.