Ábalos confirma que Juan Fernández no puede presentarse a la reelección José Luis Ábalos, Francisco Reyes y Juan Cornejo, ayer en Jaén. / IDEAL El secretario federal de Organización afirmó en Jaén que el PSOE quiere «liderar un proyecto de suma y unidad para cambiar la realidad social» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 16 mayo 2018, 01:15

No es no. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, confirmó ayer en Jaén que el alcalde de Linares, Juan Fernández, no puede optar a la reelección por estar suspendido cautelarmente de militancia, lo que conlleva que dentro del partido «no está en el ejercicio de sus derechos». Ábalos, que participó en una reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial y en un encuentro con alcaldes, portavoces municipales y secretarios locales socialistas, declaró a los periodistas que el alcalde de Linares «está incurso en un expediente disciplinario», ahora mismo en la fase de alegaciones.

«En el PSOE - añadió - tenemos procesos muy garantistas y eso hace que los procesos lleven más tiempo de lo que a lo mejor uno pudiera desear o pensar». En el caso de Juan Fernández, el expediente se abrió a nivel local y, después de las alegaciones del interesado, pasará a nivel provincial y al regional, hasta concluir en el federal. «Aun así, el interesado siempre tiene la posibilidad de recurrir incluso hasta la comisión de Garantías», apuntó Ábalos. El alcalde de Linares remitió un burofax al PSOE provincial comunicando su deseo de optar a la reelección, si bien la comisión provincial de Garantías Electorales proclamó el lunes a Daniel Campos - actual secretario general del PSOE linarense - como único precandidato socialista a la alcaldía.

En otro orden de cosas, el secretario de Organización del PSOE federal indicó que su partido están trabajando en la elaboración de una alternativa de Gobierno en función de las muchas necesidades que tiene este país, «un proyecto de suma y de unidad que es el proyecto que el PSOE quiere liderar, porque es un partido de gobierno y que a través de esos gobiernos transforma la realidad social» de este país.

Derechos y Cataluña

«Tenemos pendiente toda la reparación social de esas heridas provocadas por la crisis a las capas más vulnerables y trabajadoras», dijo. En este punto, abogó por que el crecimiento económico conlleve un reparto de los beneficios, un pacto de rentas, una dignificación salarial y que los derechos y prestaciones se cumplan con viabilidad, como la sanidad, la educación o las pensiones.

Asimismo, apostó por abordar «de una vez por todas» el ordenamiento territorial, «que haga frente al secesionismo de Cataluña, pero también que permita conformar un mapa autonómico donde todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y sus necesidades atendidas».

Su homólogo en el PSOE andaluz, Juan Cornejo, dijo que la financiación autonómica es «crucial» para el futuro de Andalucía, porque con ella «se garantizan los servicios públicos, la sanidad, la educación y la ley de dependencia». Por ello van a ser «muy exigentes» y pidió que Rajoy convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera que prometió.