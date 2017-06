Una estudiante de la EPSL, becada por una importante multinacional en China

Blanca López, estudiante de 2º de Ingeniería de Telecomunicaciones en la rama de Telemática en la Escuela Politécnica Superior de Linares, ha sido una de los 15 jóvenes de toda España que ha obtenido una beca de formación de la empresa multinacional Huawei, a través de la quinta edición de 'El futuro de las TIC'. Este programa de becas de formación en China, dirigido a estudiantes de segundo o tercer curso de Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Informática de cualquier universidad española, ha becado en sus cinco ediciones a un total de 75 estudiantes de ingeniería españoles.

De esta manera, la joven estará del 26 de junio al 9 de julio en China complementando la formación que recibe en la EPSL. «Estoy muy contenta y emocionada porque me hayan cogido porque el año pasado ya me interesé por ella pero como estaba en primero no pude solicitarla. Huawei me dará la oportunidad de aprender más sobre la red 4.0, 3.0 y conocer el tratamiento de las telecomunicaciones a nivel global. Además, será algo muy importante que añadirá a mi currículum», señala la joven.

López, que es la única estudiante de Jaén en haber sido becada, reconoce que es muy gratificante el hecho de haber sido elegida por esta multinacional líder en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación. Su expediente académico y, sobre todo, su nivel de Inglés, han sido claves para su selección este año.

La beca contempla que durante la primera semana, los estudiantes dirfrutarán de una estancia formativa en la sede central de Huawei, en Shenzhen. Allí verán cómo trabaja la empresa y participarán programa formativo en torno a Cloud Computing, Big Data o redes 3G y 4G., además de conocer in-situ el entorno dinámico y global de Huawei en su país de origen.

La segunda semana la pasarán en Pekín y se centrará en que los jóvenes becados aprendan cómo es la cultura china.

El programa de becas de formación en China 'El Futuro de las TIC' se enmarca dentro del programa global de formación 'Seeds for the Future', que en España arrancó en 2013, con el objetivo de promover la mejora de la empleabilidad de los jóvenes españoles a través de la capacitación de talento en el área de las TIC. 'El Futuro de las TIC' es una de las iniciativas de Huawei España que se incluye en el marco de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, 'Creando Oportunidades a través de la Educación'.