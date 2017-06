Los ediles del Partido Popular abandonan la sesión plenaria por sentirse «humillados»

Ayer se celebró el Pleno ordinario correspondiente al mes de junio en el Ayuntamiento de Linares, con 24 puntos en el orden del día, 15 en la parte resolutoria y 9 en la parte de control. La sesión plenaria fue densa en el ámbito económico, además de agitada debido a la decisión del grupo municipal del Partido Popular, cuyos integrantes abandonaron el salón en torno a las 10:25 horas, porque «nos sentimos humillados».

Este conflicto se produjo tras una serie de puntos en los que se dio cuenta de varias resoluciones. «Nosotros no podemos dar cuenta de esos asuntos, puesto que la información nos ha llegado tan sólo a 17 horas del Pleno, no a 48 horas como les llega a los demás grupos municipales. Por tanto, no se han cumplido las normas en cuanto a la convocatoria como viene siendo habitual», dijo la 'popular' Ángeles Hidalgo.

Al hilo de esta cuestión, el secretario general del Ayuntamiento explicó que el pleno «se ha de convocar con dos días de antelación, que es lo que ha ocurrido, por lo que está perfectamente convocado» y que, según la ley, la información debe estar en secretaría, pero «no es obligación del Ayuntamiento el enviarla a los grupos municipales». Los seis concejales pertenecientes al PP abandonaron el salón de plenos.

Tras esta actitud por parte del Grupo Popular, el alcalde de Linares, Juan Fernández (PSOE), hizo hincapié en que están «hartos de tanta hipocresía y tanto cinismo». «Esto, lo único que hace es perturbar el normal funcionamiento del Ayuntamiento y del Pleno - añadió - . Si somos 25 concejales, ¿cómo puede ser que 19 concejales no tengan problema y 6 sí? Es una manera burda de dificultar la labor porque al Pleno se va a trabajar y a proponer». «En el Pleno es donde se comprueba quién tiene propuestas y quién se lo trabaja, y ellos demuestran que no dan la talla», apostilló.

Urbanismo

En relación al contenido del orden del día, se aprobaron por unanimidad de los presentes la mayoría de los puntos. Por lo tanto, ya es una realidad el plan de sectorización del área incluida en el Cinturón Sur, con unas dimensiones de más de 140.000 metros cuadrados, que albergará una gran superficie comercial. Por otra parte, también se aprobó el proyecto para la adquisición de terrenos para ampliar las instalaciones deportivas del Mariano de la Paz y de la planta de tratamiento de aguas residuales.

En otro orden de asuntos, también se aprobó el denominar a una calle de la ciudad 'Radio Linares', por la trayectoria del medio de comunicación, y a otra se denominará Juana María Jiménez, por la aportación de la desaparecida linarense a corales y bandas de música de la ciudad.

Economía

En el ámbito económico, se dio cuenta del informe de estabilidad presupuestaria y de la liquidación del año 2016. El edil de Hacienda, Luis Moya, explicó que «el remanente ha descendido de diez a tres millones de euros, por lo que tenemos unas cuentas saneadas con 3.800 millones de euros en positivo». Durante la sesión plenaria también se llegó al acuerdo de reconocer por servicios destacados a agentes de Policía Local, de entre 20 y 25 años de servicio. La proposición se realizó por el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana.

Las mociones del PP no se trataron en el Pleno, dado que los concejales 'populares' no se encontraban presentes. Por parte de Ciudadanos, Salvador Hervás defendió una moción sobre la 'Promoción del aceite de oliva frente al aceite de palma'. «Queremos que se realicen campañas de concienciación y la promoción de productos fabricados con aceite de oliva, de una manera más específica», aportó el concejal. La moción se aprobó por unanimidad de los presentes en la sesión. El mismo grupo también propuso una 'Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo', que también se aprobó por unanimidad.

Por parte de Izquierda Unida, Selina Robles defendió una moción contra la pobreza energética, para la cual solicitó que «se cambie el marco legislativo para regular la pobreza energética, que la titularidad y la gestión de las infraestructuras eléctricas sea pública y que el IVA se reduzca», declaró. La moción se aprobó con una serie de enmiendas por parte de Ciudadanos. Además, Robles defendió el 'Resarcimiento de la memoria del poeta comunista Miguel Hernández Gilabert'. Con ella, IU pretendió el inicio de los trámites para la anulación y la reparación de la memoria histórica. La moción se aprobó a pesar de dos votos en contra de los concejales no adscritos del Ayuntamiento.

Por parte de los concejales no adscritos, concretamente, de Felipe Padilla, se propuso una moción acerca de las pensiones públicas. En la misma, defendió que se incluyeran en una partida de los presupuestos. La misma, se aprobó a pesar de las dos abstenciones de Ciudadanos.

Por último, otro concejal no adscrito, Sebastián Martínez, propuso el apoyo a la vía asturiana para la reforma constitucional por una democracia directa. La misma, se aprobó por unanimidad de los presentes.

Hijo Predilecto

Fuera del orden del día, y con carácter de urgencia, se acordó el inicio de los trámites del expediente para nombrar al cantante linarense Raphael como 'Hijo Predilecto de Linares'. Tal y como explicó el propio alcalde, Juan Fernández, «la urgencia del acuerdo es por la proximidad de la celebración de su concierto en la ciudad, para que se lleve esa buena noticia».

Desde ese momento, comienzan los trámites del expediente en el que se contemplarán una serie de adhesiones y que viene a responder a las peticiones que se han realizado desde distintas asociaciones y plataformas.

Raphael ofrecerá hoy un concierto, a partir de las 22.00 horas, en la Plaza de Toros de Linares, donde interpretará los temas de su último disco, dentro de su gira titulada 'Loco por cantar'.