Unos cien vecinos dicen 'No' al maltrato animal con una concentración en el Paseo

El recuerdo de Blade, el cachorro de 11 meses que murió el pasado 5 de mayo, presuntamente a manos de su dueño que lo golpeó y lo arrojó por un balcón, sigue muy vivo en Linares. El pasado sábado, casi un centenar de personas se reunieron en la Plaza de la Constitución para que su muerte no caiga en saco roto y reivindicar penas más duras para aquellos que maltratan a los animales. Esta sentada pacífica fue convocada por la Federación de Jaén contra el maltrato animal y que fue secundada por vecinos no solo de Linares sino de otros muchos municipios de la provincia.

Antes de comenzar a las once de la mañana, los voluntarios de los colectivos que asistían disponían pequeños carteles en el suelo en los que denunciaban estas prácticas que sufren muchos animales y con la clara consiga de su negativa ante cualquier signo de maltrato animal. Parapetados detrás de una pancarta que hacía hincapié en lo mismo se ubicaban la mayoría de los presentes, mientras que unas velas puestas en el suelo y un dueto musical que se colocaba a la izquierda de la pancarta armonizaban y hacían aún más sentido el 'homenaje' a Blade.

«Queremos que se hagan unas leyes más justas y endurecer las penas para que haya más justicia contra los maltratadores de los seres vivos», explicó Pedro Espino, presidente de la Federación de Jaén contra el maltrato animal.

Desde la Federación sostienen que aunque son conocedores de más casos en los que los animales son maltratados, califican lo ocurrido en Linares como algo «escalofriante» y destacan que era algo que se había producido en anteriores ocasiones. «Según los vecinos comentan ha sufrido golpes y podemos decir que ha sido un animal maltratado durante los once meses que ha tenido de vida», indicó Espino.

Denuncia

El presunto autor de los hechos fue detenido y puesto en libertad al día siguiente. En este sentido, la Asociación Animalista ProPeludos de Jaén sí que va a denunciar este caso para que la muerte de Blade no quede impune.

Por otro lado, señalan que a raíz de la crisis económica sí han observado un mayor número de abandonos de animales así como casos de maltrato animal, «ya que como no hay penas fuertes, hay una libre circulación de maltratadores que no les hacen nada, como ha ocurrido en este caso», insistió Espino. Una de las razas de perros que más sufren los abandonos de sus dueños son aquellos empleados en la caza y que cuando se considera que no sirven para esta actividad, son abandonados a su suerte, «con el peligro que conlleva el dejar suelto a un animal en la carretera y los accidentes que puede llegar a provocar», recalcó el presidente de la Federación.