30.000 metros cuadrados sin basura en el patrimonio minero

El cuidado del patrimonio minero de la ciudad debería ser una cuestión que preocupase a toda la ciudadanía, pero lo cierto es que no es así. No es extraño caminar por él y observar objetos que no tienen cabida en el entorno minero como, por ejemplo, viejos electrodomésticos, neumáticos y demás piezas de vehículos. El pasado domingo por la mañana, alrededor de 20 vecinos, pertenecientes al Colectivo Proyecto Arrayanes, Voluntarios por nuestro Patrimonio Minero, así como el concejal de Medio Ambiente, Joaquín Gómez Mena; y el técnico municipal de Medio Ambiente, se pusieron manos a la obra para despojar de basura el enclave minero del pozo 'El Chaves' y el de 'El Dedo'. Ambos se localizan en las inmediaciones de la Urbanización 'San Roque', de la Carretera de Guarromán.

La limpieza se extendió por 30.000 metros cuadrados y se dividieron en tres sectores. Según el colectivo Proyecto Arrayanes, en el primero la actuación fue más ligera puesto que se encontraba más libre de basura, mientras que sí detectaron más vertidos incontrolados por parte de vecinos en los dos siguientes. «Había muchos más residuos y objetos que procederán, probablemente, de viviendas cercanas, como electrodomésticos rotos, restos de haber realizado obras en casa y piezas de coches. No tiene sentido que los dejen allí cuando hay un servicio municipal que los recoge o un punto limpio donde se pueden llevar y sin ensuciar el patrimonio minero», apunta Antonio Ángel Pérez, miembro de Proyecto Arrayanes.

Desde el Ayuntamiento de Linares sostienen que con esta actividad, «se pretende apelar, con la protección de este paraje singular, a la concienciación ciudadana para la preservación de espacios naturales», indican y concluyen la nota de prensa asegurando que «el respeto al Patrimonio Minero, a la naturaleza en general, es una forma de respetarnos a nosotros mismos», subrayan desde el Consistorio.

La recogida de basura la iniciaron a las nueve de la mañana y estuvieron hasta la una de la tarde, aproximadamente, cumpliendo con el planning previsto y con la superficie de limpieza pensada.

La elección de los entornos de ambos pozos no fue algo casual, sino que desde Proyecto Arrayanes eligieron estos emplazamientos despues de recorrer semanas atrás el singular paisaje que conforman los restos mineros de Linares y detectaron que estos se encuentran próximos a senderos mineros por los que transitan vecinos y la imagen que ofrecían era lamentable.

Por el momento, no tienen programada otra salida de este tipo y no tendrían que volver a organizarla si el civismo predominase en los parajes mineros que rodean Linares. A su vez se apela a la concienciación de la ciudadanía en lo que se refiere a dejar limpia la zona donde realicen barbacoas o pasen una jornada de campo.