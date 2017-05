La Malena reclama las pérdidas para los vecinos por un apagón de luz en 2014

Han pasado casi tres años pero los vecinos de la zona de la Malena, perteneciente a la barriada de Arrayanes, no olvidan la fuerte tormenta que ocasionó la avería del transformador eléctrico de la calle Fernando de Herrera y por la que estuvieron 17 horas sin luz.

Fue el pasado 25 de junio del 2014 y los 150 vecinos afectados aún esperan cobrar las pérdidas de comida y de las averías en diferentes aparatos eléctricos a consecuencia, en este último caso, de la subida de tensión eléctrica. Al parecer, el apagón se produjo porque la bomba de achique del transformador no funcionaba y el agua caída ese día provocó un «reventón» del transformador. Ayudó también a que los respiraderos estaban totalmente estacandos con hojas y demás suciedad.

En la asociación de vecinos de La Malena son conocedores de un reciente juicio que ha enfrentado a Linaqua y a Endesa por este tema para dirimir quien tiene la responsabilidad a la hora de asumir los gastos ocasionados por la avería del transformador, pero solamente en lo que se refiere a la intervención que se tuvo que hacer para ponerlo de nuevo en marcha y restablecer la normalidad del servicio eléctrico.

Fueron unos 150 vecinos los afectados y cuantifican las pérdidas en unos 15.000 euros

Según aseguran desde el colectivo vecinal, Endesa sostuvo que el reventón del transformador se había produjo por un recalo de Linaqua, mientras que la empresa mixta concesionaria del servicio de agua en Linares apuntó que Endesa no hacía un buen mantenimiento y que la bomba de achique estaba quemada. Así, ponen en conocimiento un informe que emitió el jefe de servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de Jaén en el que, si bien se afirmaba que el transformador no entrañaba ningún peligro para los vecinos, sí que les indicaba que había observado una serie de anomalías que debía solucionar la empresa, cosa que, desde el colectivo vecinal, revelan que no han hecho.

En este sentido en el juicio, del que no conocen el fallo, no se contempla cuál de las dos empresas tiene que hacer frente a las pérdidas de los vecinos y eso es lo que más les preocupa al colectivo vecinal.

Con toda la documentación que aportaron los vecinos de forma individualizada (facturas de averías de aparatos eléctricos, tiquets de compra de alimentos...) y que asciende a unos 15.000 euros entre todos los afectados, según han calculado, el colectivo vecinal quiere reclamar que al fin sufraguen estas pérdidas a todos ellos.

Seguro de hogar

Destacan que el 70% de los afectados carecen de seguro de hogar en sus viviendas, por lo que se produce un agravio comparativo con los que sí han podido recuperar lo perdido a través de sus aseguradoras.

Por último, solicitan que se cambie la ubicación del transformador eléctrico para evitar más incidentes de este tipo ya que, para ellos, no hay una buena conservación del mismo y los respiraderos siempre están obstruidos, con el consecuente peligro que conlleva.