Un Linares distinto en función de quien lo mire

Hacía más de una década que no se celebraba un Pleno sobre el estado de la ciudad y había hasta cierta expectación por cómo conciben la situación actual de Linares los diferentes grupos políticos y los concejales de no adscritos en el Ayuntamiento. El alcalde, Juan Fernández, fue el encargado de explicar el sentido de esta sesión plenaria a la que no todos le vieron la misma 'utilidad'.

«De la Administración local deben surgir medidas y soluciones que den respuesta rápida y adecuada al flujo de necesidades ciudadanas teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro marco de actuación municipal en cuanto a competencias y recursos», dijo el primer edil. Fernández concluyó su primera intervención aludiendo a la «suma de voluntades» y a la «unión» y el «esfuerzo de todos los agentes y organismos socieconómicos de la ciudad «para la creación de un ecosistema empresarial que contenga la captación de iniciativas empresariales a través del coworking la incubación de empresas y su materialización en empresas de futuro en la ciudad», declaró Fernández, quizás, sabedor de que la oposición centraría su discurso, entre otros aspectos, en el desempleo y en la crisis industrial y económica, sufrida en Linares a raíz del cierre de Santana.

Tomaron la palabra los concejales del equipo de Gobierno, con más o menos brevedad, para explicar el trabajo realizado desde sus áreas. Solo por citar algunas de las cuestiones que resaltaron, el concejal de Hacienda, Luis Moya, reiteró la «planificación económica» que ha llevado al Ayuntamiento al no subir los impuestos durante los últimos años, la reducción de la deuda financiera, la recuperación del patrimonio o el aumento de inversión en políticas sociales. Joaquín Robles repasó las obras efectuadas, como en el barrio de San Antonio, la Plaza Juanfra Garrido o la Carretera de Arrayanes, además de la incorporación de iluminación Led, los concursos escolares de educación vial o la conducción del agua desde el pantano de la Fernandina.

La oposición señaló la pérdida de habitantes, el paro y la burocracia en el Ayuntamiento

Joaquín Gómez Mena destacó el aumento en zonas verdes y arbolado urbano, el parque de Cantarranas y del Pisar y la remodelación de otros espacios verdes, entre otros. Paqui Díez señaló la creación de la Mesa Local de la Juventud, los certámenes de Break-Dance y Grafitti, los campos de trabajo de Cástulo, la recuperación del Silo del Cereal y la inminente apertura de la nueva Casa de la Juventud. Del área de Bienestar Social, Díez puso de relieve el incremento en la inversión que ha pasado de 4.000 euros en el año 1983 a 7 millones de euros para el presente ejercicio. Rafael Sampedro habló de la apuesta por el arreglo de los caminos rurales y la promoción del aceite de oliva y, en el apartado de deportes, las actuaciones en los espacios deportivos y la celebración de grandes competiciones.

Desde el área de Igualdad, su concejal, Carmen Domínguez, sacó pecho por el trabajo realizado en materia de violencia de género, el Plan Local de Igualdad o el proyecto Alba, entre otras muchas cosas. Macarena García, por su parte, señaló las intervenciones en los centros educativos, la formación al profesorado para que impartan ajedrez en las aulas y, en el apartado de Cultura, subrayó la elevada asistencia de los vecinos a los eventos que se organizan, además de la Feria de Linares en la que se ha reducido su presupuesto pero manteniendo su oferta para todos los públicos. Concluyeron Mabel Selfa y Pilar Parra. La primera apuntó el reto que había supuesto crear un destino turístico desde cero como era Linares. Así, se ha pasado de 3.379 visitantes a la ciudad en el año 2007, a casi 70.000 en el año 2016. Puso el acento en el turismo de congresos y en los espacios museísticos. Parra habló de la reciente iniciativa 'Emprende en Linares' para captar nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica y crear un sistema empresarial que favorezca el cambio del modelo productivo. Grosso modo.

Para el portavoz de Cilus, Francisco Javier Bris, faltó «autocrítica» a la hora de valorar su gestión. Destacó el «éxodo de jóvenes» que se está produciendo en la ciudad por falta de oportunidades laborales. El aumento de la natalidad, el acceso a la vivienda y al empleo deben estar en la agenda, según Bris, del equipo de Gobierno para revertir la situación.

Por su parte, la portavoz de IU, Selina Robles, hizo hincapié en la desindustrialización padecida por Linares y, por tanto, el desempleo ocasionado. Hizo una comparativa con el número de habitantes (62.000 en el año 2007, frente a los casi 59.000 de la actualidad) y pidió que lo que se aprobase en el Pleno se llevase a cabo, entre otras cuestiones.

Salvador Hervás, de Ciudadanos, reseñó cómo el desempleo se sigue cebando en la ciudad y apuntó que nada había cambiado desde que se inició el mandato. Aunque valoró de forma positiva algunos proyectos del equipo de Gobierno, se mostró crítico con la falta de medidas, según dijo, que puedan solucionar el problema del paro a corto y medio plazo.

Para el concejal Antonio Delgado este tipo de plenos «no valen para nada» ya que, en su opinión, la gente les ha votado para trabajar y no solo para hablar. Coincidió con otros compañeros en la excesiva burocracia en el Ayuntamiento y reseñó que la ciudad tiene que ser más «atractiva», sobre todo, en lo industrial.

Felipe Padilla, concejal no adscrito, también tiró de cifras. En concreto, puso de manifiesto el descenso de la población, el número de demandantes de empleo (9.584, según los datos del SAE), además de criticar el empleo precario.

La portavoz del PP, Ángeles Isac, recordó que la ciudad tiene un 70% de paro juvenil y quiso echar la vista atrás y rememorar el trabajo realizado por el PP cuando estuvo gobernando el Ayuntamiento con Juan Lillo como alcalde, así como la diferencia de inversiones, según Isac, que realizan las distintas administraciones en la que destacó la apuesta del Gobierno central. Se preguntó por los proyectos que han quedado en el olvido como Velántur Cars o el tan mencionado 'Linares Futuro'. Además, aportaron 15 propuestas de muy diversa para hacer crecer Linares. «Linares no está muerta. Simplemente duerme», declaró Isac.

El alcalde apeló a la unidad de todos, reveló que todas las propuestas de serán estudiadas en la Junta de Portavoces.