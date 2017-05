Un coche se empotra contra el tanatorio de Linares

Los vecinos que se encontraban la noche del sábado en uno de los tanatorios de Linares se llevaron un verdadero susto cuando vieron que un vehículo se empotraba en él, concretamente, en la parte exterior que encierra la cafetería. A las once y media, aproximadamente, se produjo este accidente del que recibieron aviso a los Bomberos de Linares y a la Policía Local. Al parecer, un conductor novel, con 18 años de edad, no pudo controlar el vehículo en el que viajaba con otros tres jóvenes y lo 'estacionó' en el tanatorio.

Como resultado del mismo, se produjeron cuantiosos daños materiales en el tanatorio pero, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Solamente, uno de los ocupantes del vehículo fue atendido en el Hospital de San Agustín con heridas en la cara y en el hombro derecho, pero de escasa consideración. La Policía Local procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor que dio negativo. Mientras que los bomberos retiraron el coche y acordonaron la zona, la Policía Local recaló información de los jóvenes que les servirá para averiguar las causas del accidente.

«El joven no había consumido alcohol ni otras sustancias, pero puede ser que como llevaba con el carné poco tiempo, no calculó bien la velocidad y no pudo controlar el vehículo que terminó estrellado en el tanatorio. Ahora tenemos que seguir investigando para saber qué es lo que ocurrió exactamente», sostuvo el jefe de la Policía Local, Diego Montes.

El exceso de velocidad puede estar detrás de este accidente ya que el coche procedía del Cinturón Sur en el que hay varias rotondas, donde es necesario aminorar la marcha para garantizar la seguridad de todos los vehículos.

No obstante, Montes señala que esta rotonda no es un punto negro en la circulación ya que no se suelen registrar accidentes.