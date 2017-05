Los colectivos de animales y Pacma muestran su pesar por la trágica muerte de 'Blade'

La muerte de 'Blade', el perro que fue arrojado, presuntamente, por su dueño por el balcón de una vivienda de Linares y que perdió la vida hace unos días, no caerá en saco roto. Al menos, ésta es la intención de las asociaciones y partidos políticos que abogan por una mayor protección de los animales y también por un endurecimiento de las penas de quienes cometen estos hechos crueles con ellos. El coordinador provincial de Pacma, Manuel Serrano, afirma que desde el Partido Animalista estudiaron, en un primer momento, personarse como acusación particular en la causa pero, por el momento, no lo harán porque el presunto autor de los hechos resultó detenido y reconoció haber pegado al animal.

«Nosotros apoyaremos a los colectivos que organicen alguna protesta pero desde Pacma ahora estamos centrados en la aprobación de una Ley marco que vamos a presentar el martes en el Congreso de los Diputados para pedir que se endurezcan las penas», añadió Serrano. En la actualidad, la pena máxima por maltrato animal es de 18 meses.

Pacma-Jaén condena este tipo de acciones y lamentan que se sigan maltratando a los animales «de manera gratuita», sostienen. Pacma-Jaén también denuncia la 'pasividad' de los vecinos que, conociendo la situación por los golpes y gemidos que se escuchaban del animal, no dieron aviso antes a los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad, «ya que se podía haber evitado esto», destaca Serrano.

Desde Arconatura, la valoración es la misma. «Estamos indignados porque se podía haber buscado otra situación como, por ejemplo, habérselo dicho a veterinarios, familiares o vecinos de que no podía hacerse cargo del animal», declara Valentina Garrido, presidenta de Arconatura. Revelan que están recogiendo muchos animales cuyos dueños fallecen y/o los familiares los llevan a residencias puesto que nadie quiere hacerse cargo de las mascotas.

Respecto al caso de 'Blade', aún no han decidido nada. «Estamos en contacto con la Policía Local, Policía Nacional y con el Juzgado para saber las diligencias que se han instruido y, en función de lo que nos diga nuestro abogado, ya decidiremos qué hacer pero teniendo primero conocimiento de causa», señala Garrido.

Protestas

El Colectivo Animalista de Linares también muestra su pesar por lo sucedido con el perro. «Pedimos la pena máxima contemplada por la ley, así como la inhabilitación a perpetuidad de tenencia de animales para este señor», afirman desde la asociación, que está organizando una concentración o manifestación, «pues ningún animal merece lo que este cachorro de once meses ha pasado. Buscamos justicia», subrayan. Aún desconocen qué día se hará, pero esperan que sea pronto porque «Linares está conmocionada por lo que ha ocurrido», aseveran desde el colectivo animalista.