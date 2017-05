Ana Ángeles Alejo es una de las jóvenes que este sábado mostrará su arte en una exposición colectiva en el Pósito con motivo de la celebración del Día de los Museos que ha organizado el Área de Turismo. La linarense, de 25 años, es estudiante de Bellas Artes en Granada y se muestra emocionada de poder mostrar su trabajo ante sus paisanos, toda vez que ya tuvo la oportunidad de hacerlo en Finlandia, país en el que residió y que refleja en algunas de sus obras.

¿Cuántos cuadros presentas y cuál es la temática que has elegido?

Voy a exponer dos series diferentes y son 8 cuadros en total. Aunque pueda parecer que la temática dista mucho entre sí, en realidad me he basado en las mismas influencias porque estuve un año viviendo en Finlandia y me marcó mucho esa experiencia a distintos niveles: al gusto del arte de allí, el paisaje, el clima, la mentalidad de la gente... y eso es lo que he tomado como influencia en mi obra. La serie Takatalvi es de paisajes y en ellos he querido plasmar esa frialdad del entorno y la soledad porque son paisajes en los que he vivido y he estado. En la serie Cult he tomado más elementos mitológicos de las culturas nórdinas, además de otras mitologías de otras zonas geográficas para representar la unión del hombre con la naturaleza.

Aunque no es tu primera exposición, porque ya lo hiciste en una muestra colectiva en un museo de Finlandia, ¿qué sientes al presentar tu trabajo ante tus paisanos?

Me siento muy honrada de exponer aquí por fin y, sobre todo, con estos artistas (Minne Cámara, Victoria Contreras y Tony Dublet), que somos artistas muy distintos pero va a salir una muy buena exposición.

¿Qué supone para ti exponer en el Pósito que es un lugar tan lleno de historia en Linares?

La verdad es que están haciendo una buena labor en el Pósito con respecto a las exposiciones ya que están dando la oportunidad a artistas emergentes y eso es algo que agradecemos porque siempre se tiende a dar más visibilidad a artistas que ya tienen cierto renombre y es muy difícil hacerse un hueco en el mundo del arte cuando eres joven y acabas de comenzar.

¿Tienes previsto algún proyecto a corto-medio plazo?

Estoy preparando una serie de cuadros de contenido mitológico y que serán lienzos al óleo y me gustaría volver a exponer aquí, en el Pósito.