CCOO no descarta nuevas protestas para que se cumpla el 'Linares Futuro'

Que el Plan 'Linares Futuro' no caiga en el olvido más de seis años después de su aprobación, es el objetivo que persigue Comisiones Obreras. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha afirmado que se han cumplido todos los acuerdos firmados el pasado 14 de febrero 2011, parece que desde Comisiones Obreras no están muy de acuerdo con esta afirmación.

En este sentido, el expresidente del comité de empresa de Santana y afiliado al sindicato, Pedro Gálvez, desgranó los puntos que aún no se han desarrollado del plan. «Creemos que es necesario que exijamos el cumplimiento del acuerdo. Cuando se cerró Santana se nos prometió que se iba a reindustrializar Linares, es decir, que iban a venir empresas que sustituyeran la pérdida de Santana y eso no se ha producido. Esta organización y todos los ciudadanos de Linares debemos apostar porque este plan se cumpla porque Linares se ha convertido en un desierto industrial», comentó Gálvez. El colectivo A sí consiguió prejubilarse y a día de hoy recibe unas ayudas sociolaborales cuando cesaron su actividad en Santana.

Sin embargo, el problema radica en la situación en la que quedaron los del colectivo B, que son los que en su momento tenían menos de 50 años, y a los que la Junta de Andalucía les prometió recolocarlos en las nuevas empresas que vinieran a ocupar el hueco que dejó Santana. «Hasta la fecha no ha habido ninguna recolocación y no se les ha hecho ninguna propuesta y, por tanto, queremos organizarlos para saber cuántos están dispuestos a pelear por el acuerdo y que puedan ser recolocados», destacó Gálvez. Consideran que hay unos 50 exsantaneros que se encuentran en esta situación.

Comisión municipal

A su vez, después de que hayan pasado más de 4 años desde la última manifestación que se hizo en Linares para el cumplimiento de este Plan, CC OO expresó su deseo de «formar parte de esa Comisión que se ha creado en el Ayuntamiento». «Somos los representantes de los trabajadores para exigirles a la Junta de Andalucía que se cumplan los acuerdos», añadió Gálvez. Así, revelaron que aunque la petición se la hicieron al alcalde de Linares hace tiempo, aún no han obtenido respuesta alguna.

CCOO también explicó a sus delegados el reciente Pacto Andaluz por la Industria

Con todo ello, la intención de Comisiones Obreras es poder reunirse con el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para volver a estudiar el Plan Linares Futuro, pero no descartan volver a protagonizar actos de protesta. «Parece que la Junta de Andalucía no entienden otro vocabulario que el conflicto social para cumplir los acuerdos. Nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que sí tenemos claro los extrabajadores de Santana y este sindicato es que los compromisos cuando se firman es para cumplirlos», reseñó Gálvez.

El colectivo C, en el que se encuentran los empleados más jóvenes por allá entonces en Santana, también está a la espera de la oportunidad laboral que les prometió la Junta. Pese a que se realizaron cursos de formación para ellos con el fin de que pudieran recolocarse en alguna de las nuevas compañías que se iban a instalar en el Parque de Santana, desde hace años no se imparte ninguno porque tampoco ha habido movimiento en el Parque.

Pacto Industrial Andaluz

Comisiones Obreras también quiso presentar la jornada que realizaron, también ayer, con los delegados sindicales del sector industrial para explicarles el Pacto Andaluz por la Industria. «La situación industrial, y más aquí en Linares, se va desmantelando año tras año y van cayendo más empresas. Todo lo que era el sector en torno a la Nacional IV es una auténtica depresión y tenemos más de un 30% de desempleo en la provincia», dijo Mariano Chinchilla, secretario general de industria de CCOO-Jaén.

Por su parte, Juan Manuel Tejada, de la Federación de Industria de CCOO- Andalucía, dijo que el Pacto «viene a poner el compromiso de la estrategia industrial con contenido, documentación estratégica y dotación económica», que deberá desarrollarse en los siguientes años, «con la alianza de todos», declaró.