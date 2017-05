Iniciativa popular para ayudar a los vecinos que más lo necesitan

El trabajo solidario de un grupo de vecinos está consiguiendo paliar, en muchos casos, las necesidades más básicas de aquellos que menos tienen. Ana Tirado forma parte del grupo creado en la red social Facebook, 'Dona Felicidad. Jaén y alrededores' y es una de las responsables en Linares de canalizar las donaciones que le dejan en su quiosco de prensa, ubicado en la Avenida San Cristóbal, concretamente, a las puertas de la entrada del Hospital San Agustín.

Todo surgió a raíz de la colaboración que previamente realizaba un trabajador del hospital que recogía alimentos y otros enseres que entregaba a Cáritas y que muchos vecinos dejaban en el quiosco de Ana. «Después se creó este grupo y empezamos a entregar alimentos y ropa a familias que sabíamos que estaban necesitadas. De ahí surge todo con varias compañeras en la provincia. Recogemos todo lo que nos dan y lo vamos donando porque hay muchas personas que las desahucian y se quedan completamente sin nada», indica Tirado. Por lo tanto, no resulta extraño ver donaciones de muebles, cristalerías, ropa y hogar y todo cuando necesita una persona para poder vivir dignamente.

Atenciones en Linares

Aunque las donaciones las entregan los nueve voluntarios y que coordinan el grupo por toda la provincia, Tirado subraya que Linares es uno de los municipios donde más necesidades observan. «Hemos atendido a muchas familias. Hasta tuvimos que ir a Bailén para traernos unos muebles y conseguimos amueblarles dos dormitorios a una familia de Linares», reveló.

Hace poco, le dieron a una familia un lote de alimentos que contenía también productos frescos como carne, «porque la gente no solo come legumbres y pasta, sino que necesitan otros alimentos como fruta y carne que no pueden recibir en otros sitios», dice Tirado. Así, el mismo día que reciben la comida, se la llevan a las familias que les hace falta para que no se estropee.

«Estudiamos los problemas de las personas y les pedimos papeles para verificar que realmente les hace falta y que no cobran nada o perciben una prestación muy pequeña y pagan alquiler y otras cosas. Lo que queremos es llegar a la gente que le hace falta de verdad», subraya la quiosquera.

Al igual que otros muchos colectivos, también recogen tapones para diferentes causas. Comenzaron con esta colecta para ayudar a un joven de Bailén que necesitaba fondos para poder adquirir una silla y un elevador adaptado a la bañera, «pero no dejan de venir familias que necesitan tapones y ahora mismo hay 4 ó 5 familias que se los están llevando», añadió.

Por último, les gustaría que la Policía Local fuese más permisiva con ellos porque una de las colaboradoras ha sido multada recientemente cuando ha estacionado unos minutos su vehículos a la puerta del quiosco para cargar y descargar las donaciones de los vecinos.