Piden diez años de cárcel para dos hombres por la desaparición de Juan Carrillo

Dos hombres que se responden a las iniciales J.S.F. y M.F.M. serán juzgados en noviembre en la Audiencia de Jaén por la desaparición de Juan Carrillo. Se van a cumplir ahora cuatro años sin noticias sobre el paradero de este linarense. A los dos encausados les piden diez años de cárcel. La familia de Carrillo les acusa de detención ilegal, aunque a estas alturas hay pocas esperanzas ya de encontrarlo con vida.

Según las acusaciones particulares (están personados por dos vías los familiares de Juan Carrillo) antes del 13 de junio de 2013 uno de los acusados contactó con él y le propuso un negocio. Concertaron una cita para el día 13 y lo convenció para subir al vehículo propiedad del otro acusado. Las acusaciones hablan de un plan orquestado para hacerlo desaparecer, y que lo llevaron a Andújar, al paraje de La Cadena. A J.S.F. se le acusa de autor material y a D.F.M. de cooperador necesario.

Los dos acusados se declaran inocentes y siempre han negado su participación en los hechos. Había un tercer encausado, A.R.R., para el que la Audiencia de Jaén decretó el archivo y sobreseimiento de las actuaciones al entender que no había pruebas contra él. Según el Fiscal, tampoco las hay contra ninguno de los dos acusados que aún siguen inmersos en el procedimiento. De hecho, el Ministerio Público pide la absolución de los dos.

Dice el Fiscal que no hay indicios de la participación de los acusados: no ya de que Juan Carrillo se subió a un coche voluntariamente, sino de que ese coche fuera el de alguno de los acusados y de que éstos viajaran en él. No hay testigos fiables, sino versiones contradictorias entre los distintos testigos y entre las versiones que han prestado algunos de ellos. Tampoco se concede credibilidad a escuchas telefónicas que se hicieron por otra causa que señalaban a uno de los encausados como la persona que encargó el 'trabajo'.