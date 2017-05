Los vecinos agradecen el trabajo de Andrés Asensio y Gabino Gutiérrez

La Federación Himilce se hace eco de todas las demandas vecinales y trabaja para intentar que la voz de los vecinos llegue a las administraciones con competencia en todos los asuntos. En este sentido, desde sus inicios siempre ha encontrado en la Policía Nacional una aliada para dar solución a aquellas necesidades y quejas de todos los linarenses. Parte del éxito de esta buena relación entre el Cuerpo de la Policía Nacional y la federación vecinal se ha alcanzado con el trabajo realizado durante décadas por los distintos presidentes que ha tenido la Federación Himilce y también por los policías Andrés Asensio y Gabino Gutiérrez.

Con motivo de su reciente jubilación, la Federación Himilce les organizó un pequeño homenaje en el que le agradecieron su buena predisposición con las asociaciones de vecinos, lo que ha permitido que con el paso de los años haya crecido la seguridad en la ciudad de las minas. Gabino Gutiérrez ingresó en la Policía Nacional a los 19 años, ha estado 45 años de servicio y ha sido Inspector Jefe de la Policía Nacional en la Comisaría de Linares. Comenzó desempeñando otras labores pero asegura que tuvo «la suerte» de caer en la Brigada de Seguridad Ciudadana. «Antes de que yo entrase, las relaciones con los vecinos no se habían tocado y no se por qué. Lo que se trataba era de acercarse a las asociaciones de vecinos porque prácticamente no había relación», comenta Gutiérrez. Subraya que la colaboración con los vecinos ha sido básica, «ya que nos aportaban datos que nos ayudaban a resolver conflictos, y en las visitas diarias que teníamos con ellos nos íbamos enterando de todos los problemas», apunta.

Según Gutiérrez, es vital que la Policía se vaya abriendo a la sociedad, «ir conociendo nosotros a ellos, porque la policía tiene que perseguir el delito cometa quien lo cometa, ya que la policía está para ayudar al ciudadano», sostiene el homenajeado. Para Andrés Asensio también fue un día especial, el pasado viernes por la tarde-noche. Recuerda con cariño que el último acto que realizó, como policía nacional, fue acompañando al paso de misterio de la Hermandad de la Santa Cena, cofradía de la que fue hermano mayor. Volviendo a la relación estrecha que se ha establecido entre los colectivos vecinales y la Policía Nacional, Asensio reconoce que no solamente es la seguridad lo que preocupa a los vecinos. «Hay problemas de todo tipo, pero nosotros lo que procuramos con estas visitas que hacemos a las juntas directivas de los colectivos vecinales es prevenir lo que puede ocurrir. Cuando hay un tema que detectamos, hago la visita y tomo nota de lo que hay y empezamos a trabajar con mayor presencia policial, vigilancia de noche, haciendo controles... procuramos aminorar el problema», revela Asensio. Andrés Asensio sigue hablando en presente porque han sido décadas dedicado a la seguridad ciudadana y, tal y como le pidieron en la Federación Himilce, seguirá de alguna forma vinculado con las asociaciones de vecinos.

Respaldo

Acompañados de sus familias, recibieron un obsequio por parte de la Federación y compartieron un tentempié en el salón, que se llenó de representantes vecinales de Linares y que contó con la presencia de varios presidentes de la Federación Himilce.

Por su parte, el actual presidente de la Federación, Juan José Reca, les agradeció su trabajo y su vinculación con los colectivos vecinales, ya que a cualquier hora que les llamasen siempre acudían, dijo.