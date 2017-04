Los desahucios son aún una amenaza en la ciudad, según la Plataforma linarense

La amenaza de perder su vivienda todavía quita el sueño a muchas familias de la ciudad que intentan de todas las maneras posibles no quedarse en la calle por no poder afrontar su hipoteca.

La Plataforma Stop Desahucios de Linares se creó hace, aproximadamente, cinco años y no son pocos los casos que ha atendido hasta ahora. «No los tenemos cuantificados porque no solamente vienen a nosotros cuando les van a quitar su vivienda, sino que también nos realizan otras consultas relacionadas con su ella», comenta José Tomás, miembro de la plataforma.

Estas se refieren al pago de los recibos de agua, de la luz, de las famosas cláusulas suelo y de la devolución a la que tienen derecho los compradores de viviendas por los gastos generados para la constitución de su préstamo hipotecario, sobre todo. Organizaciones como Facua también están realizando charlas entre colectivos vecinales principalmente para las aclarar las dudas de los consumidores.

El próximo 15 de mayo habrá un lanzamiento en una vivienda del Camino de Úbeda

Pero volviendo al tema de los desahucios, aún no ha pasado a ser una cosa del pasado. Cierto es que, en el caso de Linares, hace años que no hacen pública, en un último intento desesperado, la paralización de un lanzamiento de una vivienda. No obstante, eso no es sinónimo de que el trabajo no sea intenso. Con cita previa o bien acudiendo directamente a la sede del sindicato CGT, a espaldas de la Plaza de Toros, los voluntarios atienden a aquellos vecinos que se tienen que enfrentar a este problema. Suelen estar allí todos los martes por la tarde.

Estudio de cada caso

Aunque existe una Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, un servicio de mediación extrajudicial que nació del acuerdo entre la Diputación de Jaén y el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, desde la Plataforma Stop Desahucios en Jaén aseguran que muchos vecinos siguen recurriendo a ellos. «Aquí estudiamos cada caso porque la mayoría lo que quieren es mantener su vivienda y llegar a algún tipo de acuerdo con el banco, pero también hay los que nos plantéan a ver si pueden conseguir un alquiler social o la dación en pago para empezar de cero», explica Tomás.

La Plataforma Stop Desahucios de Linares no solo atiende a vecinos de Linares sino también de otros municipios cercanos, ya que en la provincia solo hay tres más y, como su propio nombre indica, el principal fin es evitar el desahucio. Reconocen que desde que empezaron a trabajar en 2012 en este asunto, sí que han visto una evolución en la negociación con las entidades financieras para reestructurar la deuda. «Tenemos un caso en Vilches que ha conseguido estar durante 5 años pagando 8 euros al mes, en lugar de los más de 200 que tenía que pagar antes», revela.

Perfil

La crisis ha afectado a casi todos los sectores económicos y, por lo tanto, no se puede dibujar un perfil concreto de las personas que se ven con dificultades para hacer frente a su hipoteca. «Tenemos viviendas del centro de Linares, de Arrayanes, del Camino de Úbeda... Afecta a mucha más gente de la que se piensa», subrayan desde la Plataforma.

El último caso que están estudiando es un lanzamiento de una vivienda en el Camino de Úbeda que tendrá lugar el próximo 15 de mayo. En ella vive un matrimonio con hijos y lograron en un primer momento que se frenase el primer lanzamiento sobre la vivienda. Sin embargo, les ha vuelto a notificar que ese día se realizará ese trámite por el que tendrán que abandonar el piso. «Ese día tienen que entregar la llave. Si no irán desde el juzgado, del banco y un cerrajero para que abandonen el domicilio. Estamos intentando que no se llegue a ello y que puedan permanecer allí», indica Tomás. Por lo tanto aún no saben si como en tantas otras ocasiones se personarán ese día en la vivienda para impedir el desahucio.

Tampoco contemplan por el momento ninguna medida de protesta más. Solo piden que los hipotecados no esperen a que el proceso esté avanzado para pedir ayuda, porque cuanto antes se empiece, más posibilidades habrá de llegar a un acuerdo con la entidad financiera. «Hay mucha gente que no viene a nosotros por vergüenza y porque cree que ellos lo pueden arreglar sin ayuda de nadie, por eso creemos que puede haber muchos más casos de los que conocemos», añade.