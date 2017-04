Desalojan a miembros del SAT del pleno de Linares

Tensión en el pleno que se desarrolla esta mañana en el Ayuntamiento de Linares. La Policía Local ha desalojado a miembros del SAT durante el debate de la moción, que presentada por el grupo de IU, pedía la libertad del exconcejal del Jaén Andrés Bódalo, en prisión por agresión a un edil de Jódar. Los hechos se han sucedido mientras intervenían los portavoces de los grupos, la mayoría en contra de la propuesta.

Las contestaciones del público no se han hecho esperar, mostrando su disconformidad. Luis Moya, alcalde accidental hopy, les ha pedido que respetasen el orden del debate y que bajasen las banderas que estaban exhibiendo. Tras llamarle la atención dos veces y sin que casi pudiese seguir el desarrollo del debate, el alcalde socialista ha hecho un receso y ha mandado a los agentes de Policía que desalojasen a los 'alborotadores', ante la negativa de éstos a abandonar el salón. Se han vivido momento muy tensos, recriminando a varios concejales sus opiniones sobre Bódalo y las condenas que tiene. Tras el desalojo, no sin complicación, se ha retomado el debate.

La moción no ha salido adelante. Sólo han votado a favor la concejal de IU y los tres concejales no adscritos, ex de Izquierda Unida.