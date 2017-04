Una investigación pone de relieve que Cástulo podría albergar un circo romano

Uno de los divertimentos de los antiguos romanos era asistir a los espectáctulos que se ofrecían en el circo. La relevancia que tuvo la ciudad de Cástulo antaño, y por la que también pasó esta civilización, parece ser que también propició la creación de este recinto.

Esta hipótesis es la que barajan Francisco Arias, arqueólogo; y José Carlos Gutiérrez, topógrafo, y que la desarrollaron ayer por la tarde en una conferencia en el Museo Arqueológico de Cástulo. Los expertos expusieron los resultados que han obtenido aplicando la tecnología LiDAR, en la que a través de coordenadas UTM, y con las que se puede medir la altura de cotas a nivel del mar, han obtenido una visión de lo que hay en el subsuelo de Cástulo.

La tecnología LiDAR aporta un modelo digital del terreno muy detallado, que sirve para detectar estas estructuras y que ayuda a los arqueólogos en su trabajo por conocer la historia, en este caso, de Cástulo.

Otra de las hipótesis sería la aparición de un anfiteatro muy próximo al circo romano

«Parece que entre las conclusiones que han obtenido con esta información geográfica que proporcionó el Instituto Nacional Geográfico el año pasado, y después de un importante estudio de todos esos datos, tenemos para nuestra sorpresa la localización de donde podría estar este circo», comentó la delegada del Gobierno en Jaén, Ana Cobo.

Esta investigación la iniciaron a finales del pasado año, una vez que se publicaron los datos del Instituto Nacional Geográfico. «Cuando empezamos a investigar en el entorno de Cástulo es donde nos llevamos la primera sorpresa y empezamos a detectar unas anomalías bastante grandes que por las dimensiones y por la forma casi no dejaban lugar a dudas de que podía ser el circo de Cástulo», explicó Arias.

El perímetro sería de unos 400 metros de largo por 100 metros de ancho y se ubicaría al norte de la ciudad amurallada, fuera por tanto de sus límites (y de la propiedad pública), pero dentro de la zona delimitada por la Consejería de Cultura en 2011. Además de haber detectado el circo, los expertos plantean otras hipótesis como puede ser la presencia de un anfiteatro a unos 200 metros de donde está el circo. «Con esta tecnología que proporciona el Instituto Geográfico Nacional es un avance no solo para Cástulo, sino para la arqueología en general y dará muchas sorpresas en muchos yacimientos. En el caso de Cástulo conocíamos la existencia de un circo, no sabíamos su ubicación y hay quien dudaba de su presencia, pero con esta tecnología casi no deja lugar a dudas», destacó Arias.

Esta conferencia fue uno de los actos que la Junta de Andalucía celebró ayer en la provincia con motivo del Día Mundial de los Monumentos y Sitios. La última será el IV Rally Fotográfico 'Ciudad de Cástulo' que tendrá lugar este sábado por la mañana en el yacimiento.