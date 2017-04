«Lo más importante es no dejar de hacer lo que de verdad quieres en la vida»

¿Cómo comenzaste en el mundo de la música?

Siempre me ha llamado mucho el mundo de la música. Esto puede deberse a todo lo que me han inculcado musicalmente desde pequeño. Pero oficialmente comencé a los 12 años con la guitarra española y a raíz de esta proseguí con la eléctrica, acústica, empecé a componer temas propios. y poco a poco me interesé más por el resto de instrumentos como el piano, la batería, el bajo, etc. Me encanta cualquier objeto con el que se pueda hacer música y componer una canción.

¿Compones tus canciones? Si es así, ¿cuál fue tu primer tema?

Siempre he compuesto mis propias canciones salvo algún escrito cedido por mi hermana a la que siempre le ha encantado escribir. No sabría decir cuál es el primero, pero me podría arriesgar y decir que fue 'Levántate una vez más' que hablaba de superación y lucha en la vida, lo que me han inculcado mis padres.

¿Cómo te sentiste cuando subiste, por primera vez, a un escenario?

Creo que la palabra es miedo. Miedo al fracaso, a que tiemble la voz, a que desafine la guitarra, o a cualquier situación que se escape de tu control. Con el tiempo aprendes a conocer tus miedos y saber afrontarlos. Lo más importante es no dejar de hacer lo que quieres hacer en la vida sólo por el hecho de que puedas fracasar. Siempre se aprende para bien o para mal. Y si haces algo que la mayoría no haría por miedo, eso dice mucho de ti mismo y poco del resto. Cada uno imagino que tendrá su miedo propio en la vida, la cuestión es enfrentarte a él (risas).

¿Has participado en varios eventos en la ciudad de Linares, uno de los últimos ha sido en 'CreArte', ¿cómo ha sido la experiencia en ese ámbito?

Me ha encantado saber que hay mucha cultura respecto a músicos, actores, escritores, pintores. Es genial poder participar en un evento así a pesar de las trabas que hayan podido surgir por el camino. Lo que me parece es que no se está aprovechando toda esa cultura como debería, debido un poco a la 'persecución' de actuaciones en directo y a veces la falta de oportunidades. Verdaderamente, pienso que Linares es una ciudad con muchas estrellas pero sin cielo donde poder brillar.

¿Qué es lo que más te apasiona además de la música?

Vivir. Me apasiona vivir todo lo que la vida me puede aportar y sobre todo ser consciente de que lo que estoy viviendo en ese momento es único y jamás se volverá a repetir.

Si tuvieras que elegir una canción, ¿cuál sería?

505 de Arctic Monkeys. Es una canción que lleva mucho tiempo en mi vida y es de las pocas que tiene el poder tanto de relajarme como de llenarme de energía y motivación.

En relación al futuro, ¿qué planes tienes?

Pues de momento voy un poco sin un rumbo fijo porque estoy acostumbrado a que las olas muevan el timón o cambien la brújula de sitio. Siempre hay momentos malos y golpes muy duros, pero hay que mirar hacia adelante y centrarse en la búsqueda de la felicidad, ese es mi auténtico plan. No sé que me deparará el futuro, sólo sé que buscaré mi felicidad allá donde esté.