Capitán contra viento y marea

Su imagen ha virado en los últimos tiempos hacia un perfil espartano. Quien no le conozca, ni a él ni a las circunstancias, podría decir que su barba recia es de hipster, de futbolista a la última (perdonen la redundancia), pero nada más lejos de la realidad. En todo caso recuerda más a eso, a un Leónidas dispuesto a seguir en pie junto a los suyos hasta el final de su batalla particular: salvar al histórico Real Jaén de un descenso a Tercera que en la práctica significaría la desaparición. Y ese objetivo que parecía casi imposible anteayer, hoy no lo es tanto. Ganar Las Termópilas. La historia no siempre se repite.

Gran amante de los vinos, de la trilogía 'Millenium', de la serie 'Spartacus' y habiendo hecho sus pinitos hechos en el mundo de la electrónica, Santiago Villa Castro 'Santi Villa' (Linares, 1982) es el primero que quita hierro a esta comparación y a la supuesta presión de los futbolistas, «presión el que se levanta a las seis de la mañana para dar de comer a los suyos». No obstante, el veterano pelotero está viviendo uno de los peores momentos de su carrera deportiva, por lo extradeportivo (sobre todo). Y para más inri, con regusto a 'déjà vu'.

«Por eso se hace más duro. Todavía están muy recientes los episodios sufridos el año pasado», admite. Se refiere a los impagos y el miedo a la desaparición, que ha llevado en plena campaña a un éxodo de futbolistas lejos de la entidad de 94 años de vida y a que varios de ellos pasen verdaderas penurias, con problemas hasta para comer. Fútbol es fútbol, pero el fútbol ya no es lo que era.

Al menos fuera del fútbol profesional. Antes, cuando empezó su carrera hace década y media, daba para ahorrar y para poder hacer negocio (y montarlo). Ahora, salvo contadas excepciones, la Segunda B da para vivir al día.

Debutó en 2001 en la Balompédica Linense y ha pasado por 17 equipos desde entonces. Curioso en un tipo con calidad de sobra para la categoría, humilde y currante. No es que no lo quisieran en su club de turno para renovar, es que otros lo querían más. Entre ellos, el Granada, el Badalona o el Atlético de Madrid C (ha jugado en Copa del Rey dos veces en el Calderón, con el Orihuela y con el Real Jaén ante el Atleti de Simeone; «Forlán es el jugador más completo que he visto, y Agüero una pasada»). Su momento más delicado lo vivió en el Calahorra, siendo sub 23, cuando se tuvo que ir en diciembre. No jugaba. «Con esa edad lo pasé mal, piensas que igual no vales. Ahora sabes que es otra fase del fútbol». Del Cacereño llegó al Real Jaén hace cinco campañas.

Lo mejor, lo peor y lo raro

Aquí ha vivido lo mejor y lo peor del fútbol: un ascenso, el fútbol profesional, un descenso e impagos reiterados y la lucha por la permanencia. Desde el club se le ha considerado un «embajador del equipo y muy querido por la afición, una pieza importante para el nuevo proyecto». El zurdo ha dejado claro el amor a los colores del Real Jaén, minero en tierra de lagartos. Cualquiera que siga este deporte sabe que el dios del fútbol es un cachondo. Capaz de las mayores paradojas, como que el capitán del Linares sea en estos momentos de Jaén capital e hijo de un mítico del Real Jaén, y que su homólogo en este sea linarense.

Villa fue de los pocos a los que el técnico Berges salvó públicamente de la quema, destacándolo como gran profesional después de una segunda vuelta desastrosa, de descenso. Desde 2015 luce el brazalete de capitán del Real Jaén. Está a gusto en el equipo de la capital, su hijo nació en ella y siempre ha dado la cara por el equipo siendo un ejemplo de profesionalidad. Ha declarado en más de una ocasión que le encantaría colgar las botas en la escuadra blanca.

Cuando se le inquiere dónde se ve dentro de diez años, responde con otra pregunta «¿Entrenando al Real Jaén?», riendo a continuación y aclarando que «es broma». Quizás no lo sea tanto. Le gustaría seguir ligado a este mundo o montar un negocio de vinos, una de sus grandes aficiones. Por lo pronto se ha enrolado en la capital como profesor de la Escuela de Fútbol Indoor 'Five', para chicos y chicas desde los cuatro a los 14 años, donde el alumno «no solo mejora físico-motriz-técnica-tácticamente, sino que la enfocamos desde la perspectiva de la educación en valores, entendiendo el deporte como un elemento fundamental para la educación integral de los niños».

De Zidane

Admirador de Zidane, «elegantísimo» y de Iniesta, ídem, minero en tierra de lagartos, se ha metido a la afición del Real Jaén en el bolsillo por su esfuerzo y sacrificio. «Siempre ha existido ese morbo por la rivalidad, pero la verdad es que la gente me ha acogido estupendamente», ha aseverado el autor de goles fundamentales en las últimas jornadas para seguir creyendo. Gracias varios a su guante en la zurda que «o lo tienes o no lo tienes, se nace con eso, con ese don. Y luego hay que trabajarlo en los entrenamientos claro, pero si no lo tienes desde chico es difícil mejorarlo».

Algunos días, después del entrenamiento, se queda con algún compañero y los porteros y ensaya lanzamientos de falta. Una zurda de oro para los suyos, siniestra para los porteros rivales.

Este año le ha tocado bailar con la más fea. Sentarse en mitad de una veintena de compañeros y reclamar soluciones, con compañeros con problemas para pagar lo básico y hasta para comer. Y pese a todo, es admirado y un gran ejemplo y referente para los de la casa. El canterano de 19 años Cristian Rentero que debutó el pasado domingo con el primer equipo, tan ilusionado con su estreno que va a tatuarse la fecha en la pierna izquierda, entró por él en el triunfo ante el Marbella, y guarda como un tesoro las palabras que le dijo el capitán al dejarle el sitio: 'Tranquilo, vas a tener muchos más minutos en este equipo. Dalo todo'. «Estar con jugadores como él es...», afirmó, «una escuela para mí». De fútbol y de vida. Un soldado más dispuesto a seguir a su capitán hasta la última batalla.