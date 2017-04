Gran éxito del Miserere en la Basílica de Santa María

El pasado 11 de abril, Martes Santo, la Basílica de Santa María la Mayor acogió el Miserere a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro Castvlvm, dirigida por Alfredo Catalán Casado. El mismo, presentó mejoras en la edición y nuevos arreglos de la partitura original, realizados por el director musical y compositor. Con su celebración en la Basílica de Santa María la Mayor, se cumplió el deseo del autor que escribió su música para ser interpretada en el singular templo.

Otra de las novedades fue la participación en el concierto de la Coral Virgen de Linarejos, con su director al frente, Rafael Funes Arjona y varios componentes de la Coral Andrés Segovia. El objetivo de este Miserere, compuesto por Federico Ramírez en los primeros años del siglo XX, se convierta con el paso del tiempo en el canto de toda la ciudad de Linares y se consolide como tradición propia. Durante el acto, se interpretó 'Miserere' para Coro, Solistas y Orquesta, de F. Ramírez, con 'Preludio', 'Miserere mei Deus', 'Amplius lava me', 'Tibi soli', 'Ecce enim veritatem', 'Auditui meo', 'Cor mundum crea', 'Redde mihi', 'Libera me', 'Quoniam', 'Benigne fac' y 'Tunc imponent'. Por otro lado, también se interpretó 'Messiah, Ouverture', de G.F. Haendel; 'Introitus et Kyrie', de G. Fauré; 'Pie Jesu' (Requiem), de G. Fauré, a cargo de la solista soprano Rocío Ferriz; 'Ave Verum Corpus', de W.A. Mozart; 'Coral 23', de J.S. Bach; y 'Lacrimosa'. El público asistente que abarrotaba la Basílica Menor de Santa María La Mayor disfrutó de una magnífica velada que inauguró el Martes Santo.