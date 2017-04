«Con el dinero destinado en los PGE no tenemos ni para mantener la línea»

Ante la publicación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 por parte del Ministerio de Fomento, el Comité de Centro de Trabajo de ADIF-Jaén expresaron su «profunda indignación ante un nuevo atropello premeditado». «En los mismos, para el ferrocarril, se han destinado unos 4.471 millones de euros, de los cuales solamente 3 millones de euros son para la línea Madrid-Jaén, es decir, que ni tan siquiera son para la provincia de Jaén».

Según el Comité, «con ese dinero que nos han destinado no tenemos ni para pagar el mantenimiento de la línea, por lo que, nos sentimos desprotegidos, en un clima de abandono porque no viene inversiones, pero tampoco podemos pagar las infraestructuras». Además, añadieron que «queremos comunicarlo porque no están cumpliendo lo que prometieron. Tenemos un ferrocarril con menos paradas y servicios que no son como los de Córdoba, Huelva, Sevilla o Cádiz».

«Demandamos que hay que invertir en la provincia porque, según datos de la Junta de Andalucía, 398 millones de euros son destinados para toda la Comunidad Autónoma. De ellos, 11 millones de euros van a parar a la provincia de Jaén, de los cuales, 5,3 millones de euros son para el mantenimiento de las líneas que se encuentran en marcha; 3 millones de euros, para las conexiones; 2,6 millones de euros, para servicios externos. Por tanto, lo que se destina para los trenes es únicamente para que puedan seguir circulando, pero las restricciones están ahí y tienen que mantener las limitaciones de velocidad que llevan cinco años para ejecutarse».

Llamamiento

Desde ADIF realizan un llamamiento a la ciudadanía porque «entendemos que nos están discriminando de una manera palpable. Lo único que pedimos es inversión para poder adaptar las líneas a 160 kilómetros por hora para ser más competitivos. Tienen que defender el ferrocarril para que vertebre, sea social, económico y que sea un medio alternativo de transporte». Al hilo de esta cuestión, aludieron a que «este problema viene provocado desde hace treinta años y estamos sufriendo los últimos coletazos del desmantelamiento porque han apostado por la carretera y el AVE, por lo que, las inversión van para esas vías».

Además, hicieron hincapié en que «desde el Comité vamos a seguir insistiendo y reuniéndonos dónde y con quien haga falta y actuando en la medida de nuestras posibilidades para defender el ferrocarril y nuestra provincia. Si a finales del mes de abril, continuamos con la misma situación, vamos a movilizarnos a diversos niveles».

Cambio de estación

En otro orden de asuntos, el Comité aludió al posible cambio de ubicación de la estación de ferrocarril de Jaén para que no se encuentre en el centro de la ciudad. «Entendemos que eso es un atraso porque cuesta un dinero. Si comparamos con otras ciudades andaluzas, todas las estaciones se encuentran en el centro de la ciudad y en ninguna ha supuesto una amenaza. Por tanto, si no se cambia la ubicación, ahorramos dinero porque si se traslada, entendemos que el precio del billete se encarece. Sabemos que (PGOU) está cerrado, pero se puede modificar».