Linares también se rebela por las vallas de Semana Santa

Los comerciantes de la Calle Isaac Peral en Linares han mostrado su desacuerdo con las vallas instalads en la tribuna del recorrido oficial de las cofradias que procesionan en Semana Santa. En un comunicado público considenran que "las razones que se aducen para su instalación no obedecen a motivos reales". "Hace dos meses -explican- redactamos una carta al Ayuntamiento de Linares pidiéndose que tales tablones de madera no se instalaran, puesto que perjudicaba tanto a la visibilidad de nuestros comercios como a las ventas de estos días tan importantes para nosotros. No sólo no obtuvimos respuesta, sino que además han colocado unos tableros mucho mayores que el pasado año, no habiendo dejado ningún tipo de acceso, ni huecos para acceder desde la acera a la calle como expresaba la Presidenta de La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares Mari Provi Hurtado, en un reciente artículo de IDEAL".

Los comerciantes dicen que se sienten obligados a realizar la replica de las citadas manifestaciones por considerar que están "seriamente perjudicados no sólo por la altura de los tablones, sino por que al no haber ningun hueco en la calle algunos transportistas se niegan a dejarnos las mercancias de gran volumen hasta que quiten la tribuna".

"En ningún momento -recuerdan­- hemos querido que se traslade la tribuna, ni que la carrera oficial se desvie de la calle Isaac Peral,entendemos que las sillas son necesarias para que muchas personas (mayores,n iños,...) vean las procesiones sentadas, sólo hemos pedido que se ponga algo que sea vistoso tanto para el público como para el comercio de Linares y que por supuesto la carrera oficial sea disfrutada por todos los linarenses"

.