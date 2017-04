La 'voz' del pueblo se tiene en cuenta con unas tertulias en un pub de Linares

¿Hablamos de Linares? Lo que comenzó siendo una simple pregunta para analizar la situación de Linares desde distintos ámbitos se ha convertido en una página de la red social Facebook impulsada por un vecino, Gustavo Prieto, con la que se pretende que los representantes municipales, entre otros, se acerquen a los linarenses, en un foro diferente al habitual y en medio de un ambiente distendido.

El impulsor de la idea también es el propietario del Pub 'Long-Rock' de Linares y allí es precisamente donde se celebran estas tertulias. «Un día me desperté de madrugada y me pregunté qué es lo que yo podría hacer por Linares. Aprovechando que tengo el local, se me ocurrió esto. Hemos hecho monólogos, teatro, etcétera, pero ahora Linares no está para eso, sino para otra cosa», comenta Prieto.

Tal fue la aceptación que tuvo la página (tiene casi 2.000 fans) que recurrió a la ayuda de Silvia Navarro y comenzaron a organizar los eventos que podrían tener cabida. De ahí surgieron las tertulias con las que han empezado y a las que ya han asistido Salvador Hervás, portavoz de Ciudadanos, y el pasado jueves hizo lo propio Ángeles Isac, su homóloga en el Partido Popular. El próximo miércoles asistirá el portavoz de Cilus, Francisco Javier Bris. Será a las 20:00 horas.

«Aquí no queremos que venga un político a darnos un mitin. Queremos que cada uno de ellos nos dé su punto de vista de cómo está Linares, sus propuestas y que la gente interactúe», subrayó el impulsor.

Hasta la fecha, la queja más repetida por los vecinos es el desempleo en la ciudad. «El principal problema que tiene Linares es el paro. La gente está desesperada porque empieza a darse cuenta de que la solución no es fácil y se están yendo porque no hay oportunidades laborales», apuntó Prieto. Precisamente, por su experiencia en el sector hostelero en la ciudad, destaca que la situación que se vive ahora Linares, no la había visto nunca, por lo que este tipo de eventos cobran más importancia si cabe para contar con la participación de los vecinos. «La única solución que veo para Linares es facilitar a las empresas que vengan a instalarse aquí y mejorar las comunicaciones», aseveró Prieto.