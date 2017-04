Expertos de la Policía Nacional forman en Linares a policías de Irak y Líbano

Expertos de la Policía Nacional forman en técnicas NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) a policías de Irak y Líbano. Las prácticas operativas se están desarrollando en las instalaciones del Centro de Prácticas Operativas ubicado en la carretera de la Enira, en la Estación Linares-Baeza, en el municipio jiennense de Linares.

El curso se enmarca en el Proyecto 34 de los CBRN Centres of Excellence de la UE y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), según ha informado este lunes el referido cuerpo.

Durante tres días se llevará a cabo un ejercicio práctico sobre procedimientos en los campos de la protección personal, detección, muestreo, identificación y descontaminación NRBQ, además de compartir experiencias con los agentes de ambos países.

El proyecto busca fortalecer las capacidades de primera respuesta ante un evento NRBQ y la coordinación entre instituciones, con especial incidencia en la respuesta médica y en los eventos químicos. Uno de los componentes principales es suministrar equipamientos para esta primera respuesta.

Al tratarse de equipos complejos es necesario realizar estudios de idoneidad y viabilidad en las administradores receptoras para evaluar su capacidad de absorber las nuevas funcionalidades, prestar asistencia técnica en la instalación y puesta en marcha de los equipos, además de dar formación y capacitación referida a su manejo, mantenimiento y funcionalidad.

Los países beneficiarios del proyecto --liderado por el Military Intitute of Hygiene and Epidemiology (MIHE) de Polonia-- son Líbano e Irak. El curso, desarrollado en las instalaciones del Centro de Formación de la Policía Nacional de La Enira (Linares), se encuadra dentro de una serie de actividades de formación en materia de Best Practice en CBRN, concretamente en su fase operativa final, que incluye la compra de material y equipamiento para los países a los que se imparte.