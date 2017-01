Facua registra un aumento de las reclamaciones de cláusulas suelo

Desde que se conociera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo referente a la devolución de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, hace unas semanas muchas son las personas que acuden a Facua a pedir información y a poner reclamaciones. Tras el primer paso informativo, primordial en estos casos, el gabinete de abogados del colectivo es el encargado de hacer dicho escrito. «Desde enero hemos atendido a cincuenta personas con esta problemática. Es más, nosotros paralizamos toda la documentación de demandas judiciales desde el año 2016, que en Linares tenemos más de cien, porque entendíamos que era de sentido común que el Tribunal de Justicia de la UE dijera que tiene que devolver el dinero a las personas desde el principio y no desde el 2013», comenta Felipe Serrano, secretario general y portavoz de Facua-Jaén.

Tras este escrito, los perjudicados tienen que conocer exactamente la cuantía a reclamar y eso termina en una vía extrajudicial. «Habrá una comisión extrajudicial en donde se va a ver todos los préstamos que la gente está reclamando. Hacen el estudio y se ve la conformidad o no de devolverle el préstamo. Pero hay una cuestión importante, si hay personas que no se van por la extrajudicial y se van por la vía judicial, es decir, ponen una denuncia al juzgado, tienen que saber que le van a suponer las costas judiciales al cliente. Mientras que antes eso no era así», explicó Serrano.

Otra de las cuestiones por las que acuden los consumidores a Facua es por los gastos de formalización de las hipotecas. Es decir, las facturas de la notaría, del registro de la propiedad, de la gestoría y de la tasación hipotecaria. El banco, según una sentencia del TSJ del año 2015, está obligado a devolver esas cuantías, que pueden superar los mil euros. «Tiene que devolvérselas porque los clientes no tenían que haberlas pagado. Por ello, explicamos que estos gastos solamente se pueden solicitar que los devuelvan de cuatro años hacia atrás. Escribiendo unas reclamaciones que lo hace nuestro gabinete jurídico al defensor del cliente», resume el portavoz.