«En Linares se tendría que organizar un concurso y sacar el Carnaval a la calle»

Daniel Heredia es un joven linarense, de 21 años, aficionado a los Carnavales que, el pasado martes por la noche, tuvo el privilegio de actuar en el Teatro Falla de Cádiz. La comparsa a la que pertenece 'Martes XIII' participó en las fases preliminares del reconocido concurso. Anteriormente, ha pertenecido a otras agrupaciones locales como 'Los Palomos', 'La banda del Capitán Minero' y 'Andrés Seagobia'.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en este prestigioso concurso de Carnaval?

Siempre me ha gustado mucho el Carnaval. Este curso he empezado a estudiar un grado universitario en Cádiz, vivo aquí y quería unirme a alguna formación. Sabía que era muy complicado pero por Instagram empecé a hablar con una comparsa. Me dijeron que les mandase un vídeo en donde se me viera cantando y actuando, y al final me cogieron. Pertenezco a la Comparsa 'Martes XIII', cuyo autor es José Antonio Barrios, y estoy muy contento y puedo ir a todos los ensayos porque vivo cerca de donde ellos ensayan.

El pasado martes actuasteis en el Teatro Falla. ¿Qué tal resultó la experiencia?

Sí, fue dentro de las fases preliminares del concurso. Al principio, resultaba muy lento pero luego nos gustó mucho. La espera fue muy larga para nosotros. Llegamos a las cinco de la tarde y no actuamos hasta las once de la noche. Éramos los penúltimos. Cuando estás allí arriba, no se escucha nada por la acústica del escenario, es decir, no oyes a tu compañero. Al principio tuve nervios pero luego disfruté mucho.

¿Qué temáticas elegisteis?

Hicimos una presentación, dos pasodobles, dos couplés, un popurrí y el estribillo de la comparsa. Hablamos de la situación de una gaditana que tiene que ir a un centro a pedir ayuda porque no tiene recursos, también del 'bullying' que sufre un profesor por parte de sus alumnos y hasta de la señora que se quedó dormida en medio del programa de Juan y Medio.

¿Creéis que tenéis posibilidades de pasar a la siguiente ronda?

Es muy complicado porque hay muchas agrupaciones y algunas que llevan más de diez años. En la que yo estoy llevan tres o cuatro años solo. Tenemos que esperar unas dos semanas para saber si pasamos a cuartos. Después estarán las semifinales y la gran final.

Como gran conocedor del Carnaval en Linares por tu vinculación con otras formaciones, ¿Qué le haría falta al Carnaval de Linares para que se pareciese un poco al de Cádiz?

Para empezar la organización. Aquí en Cádiz está muy bien. También sería importante que hubiese más agrupaciones. Creo que el Ayuntamiento de Linares no se implica. Pienso que en lugar de darle el dinero a las agrupaciones, se tendría que organizar un concurso y sacar el carnaval a la calle.