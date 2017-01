Juana Cruz y Felipe Padilla pasan a ser concejales no adscritos en el Ayuntamiento

La Corporación Municipal estará aún más dividida con el pase a la situación de dos concejales como no adscritos. Se trata de Felipe Padilla y Juana Cruz que, desde ayer, no pertenecen al grupo municipal de Izquierda Unida, tal y como se dio cuenta en el Pleno de ayer.

Las desavenencias entre tres de los cuatro ediles que tenía la formación en el Ayuntamiento y el partido a nivel provincial eran palpables desde hace meses, toda vez que se hizo público el expediente abierto a Sebastián Martínez, Juana Cruz y Felipe Padilla por incumplir, según lo que ha siempre ha defendido la cúpula de Izquierda Unida a nivel provincial, los estatutos del partido. Se refiere al ingreso en la cuenta del partido de las retribuciones que perciben por asistencia a Plenos y comisiones y a lo que los tres ediles se negaban por discrepar con el fin que tenían esos ingresos. Así, en el Pleno el secretario del Ayuntamiento recordó que el coordinador provincial de IU, Francisco Javier Damas, entregó un escrito el 2 de diciembre solicitando que estos concejales pasasen a ser no adscritos.

Por su parte, los dos ediles que han pasado a no adscritos recibieron el acuerdo de la Comisión de Derechos y Garantías de IU informando de la expulsión hace unos días, y aunque ambos han denunciado al partido por haber adoptado esta medida, por el momento y tal y como se decidió en el Pleno, no podrán seguir perteneciendo al grupo municipal. No obstante, todo queda sujeto a lo que diga la resolución del juez que instruye la suspensión cautelar de su expulsión que los afectados solicitan. Los dos ediles sostuvieron que no acaban de entender el acuerdo porque, pese a que lo han recibido en tiempo, no comparten las «formas», ya que carece de una firma y sello que autentifique que lo ha emitido el citado órgano.

Seguirá Sebastián

Sebastián Martínez sí seguirá perteneciendo al grupo municipal porque alegó que no ha recibido el acuerdo. Tras un receso en el Pleno para poder aclarar la situación en la quedan los tres, el Secretario se ciñó a la normativa y afirmó que Martínez sí podría seguir en el grupo municipal y hasta que se aclarase si la recibió o no. «Me sigo sintiendo mujer de Izquierda Unida y seguiremos trabajando por esos 3.745 votantes de Izquierda Unida y por el resto de la ciudad», comentó Juana Cruz.

La única concejal de IU no expedientada, Selina Robles, defendió el proceder de su formación. «Ha habido un proceso exquisito, democráticamente hablando, respecto a la expulsión de estos tres concejales. Los derechos que se han vulnerado han sido hacia mi persona que he estado apartada de las comisiones informativas», señaló Robles.

Por último, el portavoz de IU, Sebastián Martínez, fue más allá y reveló la intención, según él, de Robles de votar en contra del Reglamento para el control y fiscalización de las subvenciones que reciben los grupos municipales, y que se aprobó el 22 de diciembre. «Yo les preguntaría a la gente honesta que queda en Izquierda Unida si les gustaría que en su nombre se presente un escrito en contra de la transparencia del gasto de los grupos políticos porque eso es lo que hizo la señora Robles. Resulta que se expulsa a quien quiere transparencia y se queda como máxima dirigente quien no quiere transparencia y quien quiere que ese dinero no sea fiscalizado», sostuvo Martínez. El resto de grupos prefirió no intervenir.