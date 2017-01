La asociación La Esperanza reconoce con un homenaje la labor de su presidenta

Hay una asociación de vecinos en Linares en donde las mujeres son las que llevan eso que llaman 'la voz cantante'. Desde hace once años, son las féminas las que dirigen la AVV La Esperanza y con mucho acierto. Aunque cada una de ellas trabaja en la parcela que le ha sido encomendada, hay una persona que, como pasa en todos los colectivos, suele sobresalir.

María Luisa López es desde hace 6 años la presidenta y, el pasado martes por la tarde, recibió un merecido homenaje. Teniendo como cómplices a su marido y a sus hijas, pasó una tarde que no olvidará. «No tenía ni idea. El 21 de diciembre este homenaje me lo organizó solo mi marido y me dijo delante de las vecinas lo importante que era en su vida. Estoy muy contenta porque este el del martes viene de mis compañeras. Me resultó muy agradable», comenta la presidenta.

Además del ramo de flores que le entregaron y de la merienda a base de chocolate y tortas que compartió con todas ellas, le llegaron especialmente los escritos que le leyeron Loli Lechuga, la psicóloga que imparte un taller allí y una amiga de su familia. Palabras llenas de agradecimiento y en donde también se echó la vista atrás.

La Esperanza fue la primera asociación vecinal que hubo en Linares y se creó a finales de los años 60 del siglo pasado. En sus inicios se reunían en casa de Loli Lechuga y tras un tiempo en la Parroquia de Santa Bárbara, comenzaron a organizarse en una vivienda en el barrio Belén. «Era una asociación de barrios porque tocábamos varias zonas y surgió porque queríamos trabajar para intentar solucionar los problemas que había en el barrio», indica López. Como en otros barrios de Linares los principales asuntos que preocupaban a los residentes eran la pavimentación de las calles, una mayor iluminación y la ausencia de desagües en algunas casas.

Oferta cultural

Uno de los mayores logros fue conseguir traer la Escuela de Adultos al barrio lo que favoreció la alfabetización de aquellos vecinos que no habían podido acudir a un centro educativo. Aunque desde hace varios años ya no tienen una Escuela de Adultos en la barriada, sí que han conseguido suplir esta oferta con otras actividades que se organizan en la sede.

Hay cursos de manualidades, corte y confección y gimnasia pasiva, entre otros. La vocalía de la Mujer es una de las señas de identidad del colectivo. «Llevamos desde los años 80 reivindicando la violencia de género. Íbamos a los Juzgados con velas a protestar cuando había un caso», declara la presidenta. De hecho, y por desgracia, este tema sigue estando de actualidad y también se ha colado en la Vocalía del Mayor. «La psicóloga les habla de cómo educar a los nietos en igualdad porque hay muchos mayores que no saben identificar la violencia de género», sostiene la presidenta. También acuden siempre que se les llama a actividades para los mayores que están en el asilo y en el geriátrico a los que les brindan actuaciones de baile. A su vez organizan encuentros socioculturales. Por último, el deseo de la presidenta es conseguir una mayor implicación de los jóvenes en la asociación y poder seguir creciendo. La forman unas 90 socias.