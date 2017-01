Una mamá valiente y por sorpresa

La joven bailenense Rocío Cobo Mejías nunca imaginó un parto así y convertirse en madre a sus 23 años. La madrugada del pasado viernes daba a luz sola en su casa a una niña que llevará el nombre de Candela. Lo más extraño de todo es que la joven no sabía que estaba embarazada.

«El jueves fui al médico porque me dolía la espalda mucho y me dijeron que tenía una lumbalgia. Volví a ir porque me dolía más y me hicieron una analítica y solo me dijeron que tenían infección en la orina, pero no me dijeron nada de que estaba embarazada», comenta la madre primeriza. Rocío afirma que ella tenía regularmente el ciclo menstrual y hasta que ha perdido 20 kilos durante los 9 meses de gestación, por lo que nada le había hecho sospechar de que se encontraba esperando un bebé.

La joven declara que llevaba dos días en los que no se encontraba bien y apenas podía conciliar el sueño. Para descansar se tomaba unas pastillas que las compaginaba con el tratamiento que le habían mandado para la infección de orina. El pasado jueves por la noche se duchó para ver si mejoraba y cuando posteriormente se sentó en el sillón se notó «algo raro». En la madrugada, la joven se autoexploró y notó que lo estaba tocando era la cabeza de un bebé. No le hizo falta ni romper aguas para ella misma sacar a su hija.

«Cuando la vi no sabía si cogerla o no porque estaba asustada. Me ha cambiado la vida»

Fue a las 3:30 horas de la madrugada del viernes y la bailenense llamó al servicio de emergencias sanitarias 061 para que fuese atendida. Al encontrarse sola en la vivienda, necesitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bailén que accedió al piso a través de la terraza de un vecino.

La joven agradece la labor de estos profesionales y de la Policía Local de Bailén en una noche en la que se convirtió en una valiente madre por sorpresa. Acto seguido ambas fueron trasladadas al Hospital San Agustín de Linares, donde se encuentran perfectamente.

La niña nació con 2 kilos y 800 gramos y mide 48 centímetros. «Es muy bonica, rubia y se parece a los dos», afirma. Ella tiene pareja pero vive de forma independiente en un piso de Bailén y trabaja cuidando a una persona mayor. La niña ha llegado en un momento que no esperaba y la sorpresa ha sido mayúscula para todos. «Me ha cambiado la vida por completo. Cuando la vi por primera vez no sabía si cogerla o no porque estaba asustada. La cogí en mi regazo y la tapé con un edredón hasta que llegó el 061», comenta Cobo.

Pruebas médicas

La pequeña sigue en observación porque al no haber tenido el embarazo seguimiento alguno, es necesario que se le realicen una serie de pruebas, «pero el pediatra nos ha dicho que está perfectamente», señala. No saben cuándo le darán el alta médica a ambas pero seguramente pasará este fin de semana en el hospital linarense.

Su teléfono móvil y el de su madre no paraban ayer de sonar para felicitarla y hablar con la joven. Muchos se mostraron incrédulos cuando se enteraron de la noticia pero empezaron a ver que era verdad cuando el alumbramiento se hizo viral en las redes sociales.

El rostro de su madre, Toñi, también cambió conforme fueron pasando las horas. De la preocupación y asombro por la noticia a la alegría por haberse convertido en abuela. Sus amigos que la visitaron ayer también reconocieron que jamás se habrían imaginado que Rocío estaba embarazada porque llevaba una vida como la de cualquier joven de su edad.

Al haberse convertido en madre primeriza de un día para otro, reconoce que necesita ayuda. Tiene un trabajo con el que puede ir tirando pero los gastos que conlleva un bebé son muchos. Por eso, tanto ella como su familia solicitan que cualquier persona que tenga cualquier cosa de bebé que precisa ahora Candela se lo haga llevar.