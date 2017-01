No se acercan posturas en Urbaser

El mes de enero parecía que iba a traer la calma en el seno de Urbaser, pero nada más lejos. La dirección y el comité de la empresa que tiene la concesión municipal de limpieza viaria, mantenimiento de parques infantiles, limpieza de colegios públicos, mercado de abastos y dependencias municipales, mantuvieron una reunión el pasado martes que no aclaró el devenir de los trabajadores.

Según explica el presidente del comité de empresa, José Serrano, no acercaron posturas porque los representantes de los trabajadores no formularán una propuesta hasta que la empresa no les entregue la documentación necesaria para saber las cuentas reales de Urbaser y conocer la masa salarial del pasado año.

Por tanto, y según les dijo la empresa, tendrán la información requerida entre esta semana y la próxima y, una vez estudiada, se volverán a reunir para retomar las negociaciones del convenio. El mayor punto de conflicto es la nueva reducción salarial que les planteó la empresa y que no están dispuestos a aprobar. Sus nóminas descenderían entre un 24 y un 14%, en función de la categoría laboral.

Los empleados seguirán cumpliendo sus funciones y no habrá protestas públicas

No habrá huelga

Si bien, ellos continúan con la actividad diaria al margen de las desavenencias que pueda haber entre las partes y, según el presidente del comité, no van a realizar acto de protesta alguno con la esperanza de que las negociaciones lleguen a buen término y se pueda aprobar el convenio colectivo. No ocurrió lo mismo el pasado verano cuando en varias ocasiones salieron a la calle amparados en una pancarta y recorrieron el centro urbano para denunciar públicamente la intención de Urbaser por reducirles el sueldo.

El punto más álgido fue en el mes de diciembre donde sí fijaron una huelga indefinida si finalmente la empresa llevaba a cabo la reducción salarial. A última hora, decidieron no efectuarla y darse una tregua para pasar una Navidad 'tranquila' y en donde tuviesen un tiempo para reflexionar. Al parecer, el Ayuntamiento de Linares también propició esa decisión final, conscientes de las consecuencias que tendría para la ciudad una huelga del servicio de limpieza en plenas fiestas y con la afluencia de más personas en Linares. La convocatoria de manifestaciones y concentraciones se han producido y se han desconvocado a partes iguales en un tira y afloja entre dirección y empleados que dura ya muchos meses.

No es el primer conflicto en la empresa. Hay que recordar que hace dos años los trabajadores ya asumieron una reducción en sus nóminas para evitar el despido de empleados. No obstante, Urbaser sí que recortó finalmente la plantilla y también mermó el salario del resto de trabajadores. En la próxima reunión se podría comenzar a vislumbrar una solución para la plantilla.