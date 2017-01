Las imágenes de 'Rincones de Linares' inspira una publicación

La inspiración que despiertan imágenes que vecinos comparten en el grupo 'Rincones de Linares' de la red social Facebook ha sido el late motiv para que la linarense Elena María Blancas haya publicado un libro titulado 'Letras Linarenses'. Ella es residente en Córdoba donde trabaja en la Universidad y, según revela, todas aquellos sentimientos que le movían por dentro cuando veía las fotos de su ciudad natal, los plasmaba en textos que ahora recoge esta publicación.

«Linares inspira y la patria de uno está donde su infancia», comenta la autora

«Es un libro intimista porque si bien tiene algunos relatos de ficción inspirados en Linares, también tiene otros que hablan de sentimientos y de valores. Algunos son en poesía y otros son relatos y todos están inspirados en esas fotos», sostiene su autora. Algunos de los lugares que el lector reconocerá en el libro son Cástulo, el Hospital de los Marqueses de Linares o el Palacio de los Orozco, entre otros.

En un principio la escritora sólo compartía con sus amigos y seguidores de este grupo sus reflexiones acerca de las imágenes, pero fue un amigo quien se puso en contacto con una editorial que decidió publicarlo.

Redes sociales

La propia autora reconoce que de no ser por este grupo en Facebook, jamás se habría animado a escribir estos textos y que las redes sociales también pueden ayudar a descubrir el talento en la escritura que tienen otros vecinos. «Sin 'Rincones de Linares' este libro quizás no existiría. Linares inspira y la patria de uno está donde su infancia», añadió la autora. De hecho, dedica un capítulo del libro al grupo en sí, que es un particular homenaje. La presentación tuvo lugar hace unos días en el Pósito y contó con la presencia de la concejal de Cultura, Macarena García; y del moderador del grupo, Miguel Espejo. El grupo cuenta con más de 7.000 miembros.