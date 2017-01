«Contar con unas bibliotecas de barrio hubiera sido mi ilusión»

Es el buque insignia de la Biblioteca Municipal desde que aprobó unas oposiciones de Bibliotecaria el 19 de febrero de 1983. Felisa López, licenciada en Geografía e Historia, dejó su querida Valencia para comenzar a trabajar en la Biblioteca el 4 de abril de ese año. Hace unos días asistió a una comida-homenaje que le organizaron miembros de los grupos de Lectura por su próxima jubilación. El 3 de marzo de 2017 dejará su puesto con la satisfacción de haber hecho todo lo posible para que extender este hábito entre toda la ciudadanía.

¿Qué balance realiza de su gestión? ¿Cree que le ha quedado algo por hacer?

Siempre queda algo por hacer, seguramente. Hace cuatro o cinco años deseaba un espacio más grande o un traslado. He tenido apoyo moral siempre pero con eso solo no se anda. Si yo hubiera tenido más plantilla o espacio, quizá hubiese hecho más cosas. Contar con unas bibliotecas de barrio hubiera sido la ilusión de mi vida profesional pero se necesita equipamiento, personal y local... Linares se merece más biblioteca de la que tiene, esa es la realidad.

¿Cómo ha evolucionado la biblioteca desde que usted llegó y desde su punto de vista?

Soy subjetiva para contestar esto. Para empezar, el hecho de tener más espacio me ayudó muchísimo. Entiendo que ha evolucionado a positivo, pero hace años que con el espacio tocamos techo. Materialmente lo único que hemos hecho es ampliar la sala infantil, nos comimos parte del depósito y colonizamos una sala que tenía una asociación de mujeres que estaba aquí y que se disolvió. Hemos intentado aprovechar el espacio lo mejor que hemos podido porque no podemos crecer más físicamente. También estamos escasos de personal. La Biblioteca estaba en una planta superior, donde ahora se ubica la Uned, mientras que en la actual ubicación estaba la Universidad Popular. Desde el año 1987 no ha cambiado de sitio.

¿Qué peso ha tenido la Biblioteca Municipal en todos estos años para 'culturizar' a la población?

Ha sido un agente determinante. De hecho, uno de los proyectos más importantes son los grupos de lectura. En un principio la idea era llegar a unos tramos sociales a los que no estábamos llegando pero, a partir de ahí, tenemos ahora 18 grupos de lectura, además de otros dos que no se reúnen aquí. Estos grupos han sido uno de mis mayores aciertos de mi vida profesional y uno de los proyectos que me han dado más satisfacciones y que nos ha hecho llegar a grupos sociales como las amas de casa, aunque nadie estaba excluido.

¿Los linarenses acogen y aprovechan bien este espacio?

Entiendo que sí, pero pienso que podría utilizarse más. De hecho, tenemos un gran número de carnés que no se utilizan normalmente, pero también es verdad que hay un número de socios muy fieles. Luego hay usuarios que no usan el fondo librario pero que sí acuden para leer prensa y para usar Internet.

Además de los grupos de lectura, ¿qué actividades organiza la biblioteca municipal?

Se hacen presentaciones de libros, cuentacuentos infantiles, visitas guiadas con los colegios y otras actividades que hacemos con el área de Igualdad. Lo que antes de llamaba área de Mujer llegaban a muchas de ellas para que participasen en los grupos de lectura y la difusión se hizo a través de este departamento. También se organizan actividades en la Feria del Libro.

¿Cuál será el futuro de estos espacios culturales?

Ya se ha implantado el préstamo de libros electrónicos con el programa 'eBiblio' y que partió del Ministerio de Cultura, a través de las comunidades autónomas y cualquier usuario puede acceder y bajarse sus libros durante un plazo. También la mayoría de las bibliotecas tienen acceso a Internet y eso 'democratiza' el acceso a la Cultura. Yo creo que la habilidad está en el profesional de la biblioteca y en saber sacarle partido a las nuevas tecnologías.