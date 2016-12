Destrozan la figura del Niño Jesús en el santuario de la Virgen de Linarejos

Lo que debía de haber sido un día de celebración en el mundo cristiano por la llegada del Niño Jesús, se convirtió ayer en el Santuario de la Virgen de Linarejos en una jornada triste. Y es que, por la mañana, tras la misa de las nueve, un hombre se encontró la figura del Niño Jesús destrozada a las puertas del templo. «Abrí a las ocho, y se celebró con normalidad la misa de las nueve; recogimos el altar y la sacristía. En torno a las diez de la mañana cerré la puerta de la sacristía y el santuario se quedó abierto como todos los días. A las 11 me llamó el antiguo presidente de la cofradía y me contó lo sucedido», relató Lucía Palomares, casera de la ermita.

El destrozo se puede aún observar en el altar, ya que decidieron dejarlo tal cual para que todo aquel que suba a ver a la Virgen pueda conocer lo sucedido. Este hecho supone una falta de respeto a los cristianos, denunció Palomares. «Nos han dado mal día, porque es un día señalado y lo han hecho a caso hecho el día que acaba de nacer el Niño Jesús. Es un agravio para los cristianos, una persona tiene que respetar a otra. Ya no es el valor material, sino el sentimental», dijo.

Esta indignación también la comparten miembros de la directiva de la Cofradía de la Virgen de Linarejos, como el propio hermano mayor, Fernando Soto, quien comentó que, por el momento no pueden valorar el hecho, ya que no conocen la identidad de la persona que lo llevó a cabo, ni la fuente del mismo. Lo que sí está claro es que: «Han ido a lo más simbólico, concretamente la figura de Jesús es la que han destrozado; si ha sido un acto de gamberrismo podían habérselo llevado sin más o haber cogido cualquier otra cosa o figurita». Por el momento no tienen pensado realizar actuaciones ante esta acción y temen, que desgraciadamente, quede en el anonimato.