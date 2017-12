Ellos vuelven a casa por Navidad Trinidad Olmo en Sky Costanera, en Chile. Son siete jienenses que viven en el extranjero, muchos por motivos laborales. Unos llevan varios años sin volver y otros solo unos meses. Pero todos podrán pasar las fiestas con la familia LORENA CÁDIZ JAÉN Lunes, 25 diciembre 2017, 10:16

Buenos días desde Santiago de Veraguas, Panamá. Mi nombre es María Trinidad Olmo Extremera y tengo 36 años. Este es el segundo país dónde resido a parte de las numerosas mudanzas por España». Así se presenta esta castillera, Ingeniera en Topografía, y que lleva cinco años viviendo fuera: cuatro años en Chile y uno en su actual destino, en Panamá. Su caso está directamente relacionado con la crisis y con la falta de oportunidades laborales. Su salida de Jaén y de España fue por ese motivo. Como otros muchos jóvenes y no tan jóvenes que están fuera y que estos volverán a casa por Navidad, como aquel mítico anuncio.

Aunque no todos tienen esa suerte. Los siete jienenses que aquí cuentan sus historias, este año sí tenían billete para volver a casa esta Navidad. Pero ha habido otros años que han tenido que pasarla a miles de kilómetros.

«Acabé mi carrera los últimos años del boom de la construcción y empecé a los pocos días a trabajar, hasta que llegó la crisis. Escuché que en Chile había algún que otro español, lo busqué en el mapa porque ni siquiera sabía situarlo bien y a la semana estaba allí con una maleta y un plano recorriendo la ciudad y repartiendo currículum. Eso fue un 8 de diciembre, no me paré a pensar siquiera en que no iba a pasar las vacaciones con la familia», cuenta Trinidad, que a los quince días de estar en Chile encontró trabajo y le tocó pasar por primera vez las fiestas sola.

«No pude volver a España hasta el año y medio porque los sueldos no eran muy buenos y los pasajes muy caros. La vez que volví en Navidad fueron pocos días y viajando un veinticuatro porque se abarataban los precios». Los años que ha tenido que pasar la Navidad en Chile se las ha apañado como ha podido, unas veces con amigas chilenas de otros puntos del país, y otras colaborando con una ONG para ayudar a las personas que viven en la calle.

El año pasado le salió una nueva oportunidad laboral en Panamá. «Si aceptaba tenía que incorporarme el 2 de enero, con lo cual, tuve que viajar a España a primeros de diciembre para obtener todos los documentos que necesitaba para cerrar los trámites chilenos y comenzar los panameños, no podía esperar a pasar las Navidades ya que esos papeles debía entregarlos 20 días antes de partir del país. Así que ahora, desde este pueblo de Panamá y con unas mejores condiciones económicas, ya tengo mi billete para España», contaba hace unos días Trinidad. Cogió su vuelo el día 23 para llegar a España hoy 24 por la tarde y pasar la Nochebuena en familia después de cinco años. «Es un secretito porque mi madre cree que llego el 25. Los cómplices son mis hermanos que irán a la estación de AVE a recogerme».

Los días que va a pasar en Jaén no tiene pensando hacer nada especial, «lo único que me gusta es disfrutar a la familia, a mis sobrinos, a los amigos... y aprovechar el tiempo aunque vuelva más agotada que si estuviera en el trabajo». Dice que en este tiempo fuera ha madurado y ha aprendido a ser más tolerante y a disfrutar de unas costumbres distintas a las suyas. Por ejemplo, la Navidad en Chile o en Panamá es en época de verano. «Sales a la calle viendo las luces de Navidad y a pesar del calor, tienes la sensación de que debes buscar la bufanda por casa».

«A veces cuando cuento que estoy en un pueblo dónde aún no hay alcantarillado, no todos los días tenemos luz o agua, que llevo meses sin ducharme con agua caliente porque no existen ese tipo de instalaciones en las casas, que salgo a la calle y me cruzo con lagartos, serpientes, tarántulas... todos tienden a decirte «pero vuélvete, que necesidad tienes de pasar fatigas». Yo creo que estoy aprendiendo diferentes formas de vivir y me está sirviendo para valorar más lo que uno tiene en su país cuando vuelve, como el no tener que pagar la mitad de tu sueldo por una atención en urgencias del hospital».

A Trinidad le gustaría volver algún día a España, aunque aún no. «He sido jefa de topografía en Chile, coordinadora de este sector en una empresa a nivel de país y ahora me desempeño como jefa de oficina técnica, que es justo el puesto que siempre quise tener». De momento, esas posibilidades laborales no las tiene en España, pero no es solo una cuestión de trabajo. «Yo sigo pensando que esta etapa de vivir nuevas experiencias fuera aún no va a terminar. De hecho me iría a cualquier otro rincón del mundo mañana».

«Aquí a la gente joven se la toma en consideración» Consuelo Vega León | Hong Kong

Tiene 30 años y lleva cuatro y medio viviendo en Hong Kong, y ésta no es su primera residencia en el extranjero. Ella es clara con su situación: «No puedo decir que vivo en Hong Kong porque no he encontrado trabajo. Nunca he intentado solicitar trabajo en España, así que sería injusto decir que no vivo en España por el desempleo o porque no he encontrado trabajo aquí».

Se marchó de Jaén con una beca Erasmus cuando estudiaba la carrera. Su destino era París. De allí «me fui a Londres por mi cuenta a trabajar y a perfeccionar mi inglés. Y de allí a Ginebra. Finalmente, gracias a un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Estatal de Izhevsk (Rusia), trabajé un año como Lectora de español». Consuelo estudió un máster de Formación de Profesorado de español como lengua extranjera y fue entonces cuando solicitó un programa de Lectorados que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo. Gracias a ese programa llegó a Hong Kong, donde primero estuvo con la beca y más tarde la contrató la Universidad. «Aquí tenemos una media de más de mil estudiantes de español al año y va en aumento», cuenta.

«Siempre vuelvo a casa por Nochebuena o por Nochevieja, ya que me tengo que turnar con mi pareja que es alemana. Normalmente voy dos o tres veces al año, Navidad es un viaje obligatorio y en verano también. Una cosa interesante es que aquí, en China y Hong Kong, a la gente joven, nos toman mucho en consideración. Aquí he podido diseñar un programa, en el que estudiantes hongkoneses viajan a España y yo me encuentro con ellos en España. En China se trabaja mucho y tenemos pocos días de vacaciones, así que intento llevarme el trabajo a casa, España», explica Consuelo.

Según cuenta en Hong Kong la Navidad no se celebra, aunque sí viven todo el consumismo propio de estas fechas. Ellos celebran el Año Nuevo Chino, que suele ser en febrero aunque depende del calendario lunar. «Aún así todo aquí esta lleno de decoración de Navidad porque tienen que encontrar una excusa siempre para comprar».

Estar en Hong Kong le ha permitido conocer China, Vietnam, Indonesia, Camboya, Malasia, Japón, Filipinas... así como disfrutar de su destino. Pero como todo, también tiene sus inconvenientes, como tratar de moverse por el metro, esquivando a tanta gente.

A Consuelo le gustaría volver a España para formar una familia. «Aquí es muy caro tener hijos, puesto que la educación y el espacio son muy caros. Además hay mucha competencia entre niños para poder entrar en un buen colegio. Aquí los niños no estudian, trabajan, y yo no quiero eso para mis hijos. Además, vivir en Hong Kong, me ha hecho ver lo importante que es vivir en un país con un sistema social. Aquí no hay sistema de pensiones, hay seguridad social pero básica. Es decir, si tienes una enfermedad, solo te proporcionarán el tratamiento básico. Y con respecto a las pensiones, una vez jubilado, tienes que seguir trabajando hasta que te mueras. Aquí la situación es muy diferente. Yo pienso que cuando vuelva a España puedo llevar a la empresa o institución, todo lo que he aprendido estos años de experiencia en el extranjero».

«Quería volver a España, pero la ciencia fue víctima de la crisis» Ismael Kenneth Ortega Colomer | Francia

Ismael Kenneth Ortega Colomer reconoce que ya no es ni de un sitio ni de otro. Tiene 40 años y lleva diez años en el extranjero y quince fuera de Jaén. Después de acabar la tesis en Madrid, en marzo de 2007, se fue con su mujer a hacer un postdoctorado a Finlandia. Allí vivieron dos años, en 2009 se fueron a vivir a Estocolmo, Suecia, durante unos meses. A principios de 2010 volvieron a Helsinki. Durante ese periodo nacieron sus dos hijos, en 2010 y 2013. Y en noviembre de 2013 toda la familia se mudó a Lille, al norte de Francia. Finalmente, después de dos años en Lille, llegaron a Palaiseau, donde viven ahora.

Ismael salió de España con la idea de estar dos años en el extranjero y regresar al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde hice su tesis, para poder conseguir una plaza allí. Pero llegó la crisis y «la primera víctima fue la ciencia». «Aún recuerdo la conversación con mi jefe, en Finlandia, cuando le dije que quería volver a España. Me preguntó qué me ofrecían para poder hacerme una contraoferta. Cuando le dije que realmente lo que iba a hacer era pedir una beca de tres años, con una tercera parte de sueldo del que estaba ganando en Finlandia, y con muchas posibilidades de que no me la dieran... Básicamente se echo a reír y me dijo, no seas tonto y quédate. Y menos mal, porque la mayoría de compañeros que hicieron su tesis conmigo han tenido que dejar la ciencia, una pena».

Después de mas de seis años trabajando allí se dio cuenta de que en Finlandia no había muchas opciones para conseguir una plaza fija . Se puso a buscar y finalmente consiguió una plaza en la oficina nacional de estudios aeroespaciales de Francia. «Ahora mismo me dedico a estudiar el impacto medioambiental de las emisiones de motores de aeronaves (aviones y helicópteros)».

Después de un año, Ismael y toda su familia vuelven a casa por Navidad. La última vez que estuvieron en Jaén fue en Navidad del año pasado. «Nos espera toda la familia, está todo el mundo deseando, sobre todo los abuelos, ver a sus nietos una o dos veces al año es duro, tanto para los abuelos como para los niños».

Cuenta que la vida en Palaiseau es muy tranquila, es un pequeño pueblo al sur-este de París, y «se hace una vida de pueblo, conocemos ya a todo el mundo y la verdad es muy agradable. Ademas esta la ventaja de que con el cercanías en 25 minutos estamos en la puerta de Notre Dame». También tiene sus puntos negativos. El peor, ahora mismo, el terrorismo. «Desafortunadamente París esta muy amenazada, y aunque hagas tu vida normal, es algo que siempre esta ahí. Estar esperando el tren y ver una patrulla de militares con los fusiles me sigue impresionando, o cuando llega tu hija del cole y te dice que han hecho un simulacro por si entran los señores malos al cole, se te corta un poco el cuerpo».

Dice Ismael que ya no sabe si volverá a España. «Es triste decirlo, pero cuando llevas mucho tiempo fuera, al final cuando vuelves a España estás como desubicado. Los primero años son distintos, echas de menos todo, se te hace el tiempo eterno, vas a España en cuanto juntas dos días de vacaciones, pero luego te vas haciendo al sitio, es raro decirlo, pero hay veces que echo más de menos Finlandia que España».

«Me dedico a estudiar y ha trabajar repartiendo comida en bicicleta. Soy un rider» Pablo Serrano Medina | La Haya (Países Bajos)

Pablo Serrano Medina tiene 24 años y lleva dos viviendo en el extranjero. Ahora vive en La Haya (Países Bajos), pero su primer destino fue Cambridge (Inglaterra). Trabajó allí como friegaplatos, camarero y guía turístico. En marzo de 2017 comenzó un viaje en bicicleta de cuatro meses por las islas británicas, cuando lo terminó volvió un mes a España y este pasado mes de agosto hizo las maletas para marcharse a La Haya.

«Respondía al perfil típico de joven español, graduado en Periodismo en la Universidad de Málaga, sin previsiones laborales y sin conocimiento de inglés», cuenta Pablo, que buscando una salida se fue a Inglaterra. Y de allí acabó en La Haya tras ser aceptado en la carrera de Estudios Internacionales en Leiden University, «la universidad más antigua de Holanda y estandarte, curiosamente, de la rebelión antiespañola en la Guerra de los Ochenta años». Ahora, mientras estudio también reparto comida en bicicleta. Soy un rider», explica.

Es afortunado porque podrá pasar todas las Navidades en casa, con familiares y amigos. «Lo que me espera son varias cenas familiares de: «¡eh, mira, tú no puedes comer esto!», mientras alguien me restriega jamón por la cara porque soy vegetariano», bromea. «Lo que siempre me sorprende es que, a pesar del tiempo o la distancia, al segundo día todo es como si nunca te hubieras ido».

Explica que la Navidad holandesa tiene sus particularidades, como San Nicolás, «que es como una especie de Rey Mago pero el 6 de diciembre. Viene en barco desde España acompañado de Zwarte Piet, su paje. Últimamente hay un encendido debate en el país porque Piet es un paje negro que es el encargado de llevarse los niños malos a España en su saco. Lo cual empaña una celebración navideña con un halo rancio y racista en un país con un casi 10% de inmigrantes no europeos»

Pablo explica que su vida allí se basa en trabajar y estudiar. «No tengo mucho tiempo ni dinero para más. Aunque sí saco algo de tiempo para ayudar en una asociación vecinal que se encarga de reducir el malgasto de comida. Vamos a los puestos de los mercados y ellos nos dan las verduras y frutas que iban a tirar. Luego cocinamos una cena para quien quiera venir (normalmente unas 60-80 personas, normalmente jóvenes y estudiantes como nosotros). La iniciativa se llama Concious Kitchen».

«Los comienzos no fueron sencillos, pero ahora he encontrado lo que buscaba» María Moya Jiménez | LONDRES

María Moya Jimenez tiene 35 años y lleva cinco viviendo en Londres. «Vine a Londres buscando lo que no podía encontrar en España, unas condiciones laborales que me permitieran una cierta estabilidad. El comienzo no fue sencillo, pero después de cinco anos aquí siento que he logrado lo que vine buscando. Ahora trabajo en Net-a-Porter, una compañía e-commerce, líder en el sector del lujo», explica.

Estar en Londres le permite venir a España con asiduidad. «Intento ir cada dos meses más o menos, aunque solo sea un fin de semana. El primer año que estuve fuera me fue imposible ir en Navidad por motivos laborales, pero desde entonces siempre he podido arreglármelas para pasar en España al menos una semana en estas fechas». Cuenta María que no necesita hacer nada especial en Navidad, que lo que más echa de menos estando en Londres es pasar mas tiempo con su familia y con sus amigos. «Ahora tengo la posibilidad de ver a todo el mundo al mismo tiempo, por lo que, aunque suene a tópico, tomar un café con mis amigos o hacer la compra con mi madre es un momento especial para mi».

Explica que en Londres la Navidad se vive de una manera bastante intensa desde octubre. «Me hace mucha gracia la tradición de vestir jerséis navideños durante las dos semanas previas a Navidad, también me encanta el vino dulce que venden en todos los mercadillos navideños».

A María sí que le gustaría volver en algún momento a España. «Soy una persona que se deja llevar bastante por las emociones, ahora mismo estoy bien aquí, pero sé que no quiero estar aquí para siempre. Lo que mas echo de menos es la forma de vivir que tenemos los españoles, estando fuera se valoran todavía más ciertas cosas que estando allí no apreciaba».

«Este es el primer año que pasaré Navidad con la familia desde que me fui» Gloria Jiménez Peña | POLONIA

Gloria Jiménez Peña tiene 36 años, es licenciada en Periodismo y lleva dos años y medio viviendo en Lódz (Polonia), que es la tercera ciudad más poblada del país. «Me vine obligada por la situación económica y laboral de España. Allí me era imposible encontrar trabajo (medianamente bien pagado) de periodista, así es que decidí irme donde primero me ofrecieran un trabajo. Me llamaron de Polonia para trabajar en un call center y sin pensármelo dos veces, me vine. Una vez aquí vi que las posibilidades laborales en empresas internacionales son enormes, así es que me cambié a una empresa suiza, donde trabajo de contable para Argentina. Es algo totalmente opuesto a mi profesión, pero he descubierto que también me desenvuelvo bien y el ambiente de la oficina, con gente de más de 20 nacionalidades diferentes, es increíble.»

Desde que está en Polonia, este año es la primera vez que podrá pasar las navidades en España. Sus planes son estar con sus padres, sus hermanos y sus sobrinos pequeños, «que son a los que más se echa de menos. El pequeño nació al mes de estar ya en Polonia, así es que lo he visto poquito en estos años, aunque afortunadamente, gracias a Skype, cuando me ve no me extraña». Estará en España solo en Nochebuena, «tengo que regresar el 26 de diciembre porque en contabilidad es imposible pedir vacaciones en el cierre de año, pero bueno, eso me da la oportunidad de pasar la Nochevieja con mis amigos españoles de Polonia, los mismos con los que llevo celebrando las últimas navidades, y para que sea algo diferente, este año hemos decidido celebrarlo en Berlín».

Gloria cuenta que la vida en Polonia es totalmente diferente a España, «no solo por razones evidentes, como el frío, la nieve, la falta de días soleados, que anochezca a las cuatro de la tarde... también la cultura es diferente, son más cerrados y el lenguaje es un obstáculo increíble para todos los extranjeros». En cambio, lo mejor es que todo es mucho más barato y estamos rodeados de países increíbles que se pueden visitar sin gastar demasiado. Dice que le encantaría volver a España, «pero por ahora la verdad es que me veo antes cambiando de país que volviendo, al menos hasta que las cosas no mejoren un poco más».

«Me salió un trabajo y me fui. En España no me habían dado esa oportunidad» Marta África Tudela Alcántara | Cambridge

Esta jienense tiene 26 años y acaba de estrenarse como emigrante. Vive en Cambridge desde hace un mes y medio. Sus planes iniciales no eran marcharse de España, es más estaba estudiando oposiciones para profesorado de secundaria por la especialidad de Geografía e Historia, pero unos compañeros le hablaron de la posibilidad de trabajar en el sector de la arqueología comercial en Cambridge y decidió probar suerte y al final encontró un trabajo. Dice que tuvo dudas sobre si marcharse o no, pero al final se decidió porque «en España no me habían dado esa oportunidad de trabajar en mi profesión y no confiaba en que lo fueran a hacer algún día, viendo la situación actual».

Por suerte, y a pesar de llevar tan poco tiempo en Cambridge puede volver a Jaén para Navidad y estará aquí hasta el día 2 de enero. Con respecto a la vida en Cambridge, «tengo que decir que me he adaptado bastante bien, las primeras semanas fueron más duras, había que encontrar casa, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, pero al final todo acaba saliendo bien». Dice que la ciudad es muy bonita, que todo está lleno de casitas. «Aquí es raro que la gente viva en pisos, yo misma comparto una casa con cuatro compañeros más: una alemana, un rumano y dos ingleses».

«Algo que no me gusta de aquí, puede sonar muy atípico, pero es la verdad, es la comida. La mayoría de la comida es exportada de otros países, pero la que ellos tienen deja mucho que desear comparada con nuestra dieta mediterránea. Me sorprende que no haya pescaderías, ni sección de pescado en supermercados, y eso que estamos viviendo en una isla. Sólo encuentro pescado congelado o envasado al vacío. Otra cosa que tampoco soy capaz de encontrar aquí son las legumbres, así que ahora mismo echo mucho de menos un potaje casero».

Dice que sí tiene pensado volver a España, «aunque no sé cuándo. De momento voy a volver unas semanas para presentarme a las oposiciones (porque sí, aquí sigo estudiando), pero después seguiré trabajando hasta que encuentre alguna cosa mejor o apruebe las oposiciones».