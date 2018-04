Cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza LA TREPOLINA El PSOE se dinamita en Linares aunque sea de forma controlada y antes de las urnas. El alcalde durante veinte año es suspendido y el 'partido' de los no adscritos en el Ayuntamiento de los cismas puede tener las riendas durante un año de traca El alcalde de Linares, en la rueda de prensa del jueves. / ENRIQUE JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 22 abril 2018, 16:39

Carlos II 'El Hechizado' falleció en 1700 de la peor manera para un rey, sin descendencia. Peligraban los Habsburgo de las glorias imperiales de Carlos V y Felipe II. La sucesión es convirtió en guerra europea y en la batalla albaceteña de Almansa se enfrentaron los partidarios de la casa austriaca y los de la francesa. Como todo el mundo sabe, ganó y reinó Felipe V, el primer Borbón, y, como era norma, todos los que apoyaron a los Habsburgo lo pagaron caro. 'Cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza'.

En Linares, los socialistas han hecho estallar bajo su propio sillón una bomba con onda expansiva de enorme alcance. Su nueva dirección local abrió expediente nada menos que al alcalde por «posibles irregularidades en la gestión» en la agrupación y Ferraz lo suspendió de militancia por «presunto daño patrimonial» al partido. Casi 'na' lo del ojo. Y todo, en pocas horas. A nadie se le escapa que un paso así no se improvisa y que solo se da con el beneplácito de la provincial, regional y federal.

¿Pero qué les ha llevado a abrirse en canal y ofrecer todo el flanco a la oposición, a un año vista de las municipales y dinamitar a quien les dio cinco victorias consecutivas y el alcalde más importante que tienen en la provincia? Para los dirigentes del partido, locales y no locales, la situación era insostenible, irrespirable, inevitable e imperiosa. Y su única opción era elegir el momento y la forma, enérgica, como para justificar una medida así y para intentar neutralizar el 'juanfernandismo' en las primarias y en las elecciones después, si el alcalde decide presentarse, aunque ya no con el PSOE.

Sencillamente, habían olido el poste, el golpe, como cuando el lazarillo de Tormes se venga del ciego y le hace saltar para que se abra la cabeza. «¿Cómo y oliste la longaniza y no el poste?». El PSOE lo olió y ha querido que el descalabro sea cuanto más lejos de las urnas mejor. Más vale ponerse una vez colorado que ciento morado. Aunque sea muy colorado. ¿Y por qué no lo hicieron tras la tensa asamblea de noviembre en la que Dani Campos se hizo con el timón del partido? Porque aún confiaban en evitar el poste, en mantener una cohabitación lo menos traumática posible y que las urnas alumbraran una nueva corporación municipal.

La reacción de Juan Fernández no ha sido menos virulenta, como por otra parte esperaban y temían. «Ya no caben cotas más altas de traición y de malicia», replicó el jueves a la «facción susanista». Que lo llame así, cuando Susana Díaz domina el PSOE andaluz, solo cabe verlo como un guiño buscando el amparo de Pedro Sánchez - minutos antes de que Ferraz anunciara su expulsión - y para reforzar el relato de cimarrón que se enfrenta a su partido por defender, como dijo, los intereses de Linares.

De hecho, presumió de «indisciplina», que es y será en los próximos meses su principal baza para seguir vivo en política, su 'leitmotiv', su estribillo, envuelto en la bandera linarense, en una ciudad con graves problemas económicos y de paro.

En la Junta estaban hartos de que el alcalde de Linares les acusara poco menos que hasta de la muerte de Manolete. En el partido, también. A ello sumaron que el respaldo electoral de Fernández había menguado y que se resistía a dar el relevo tras 20 años de alcalde. Fernández ha dejado claro que 'morirá matando', pero en el PSOE se conforman con que los disparos ya no sean desde dentro y pasar página, aunque mientras, como ocurrió en Almansa, a todos alcanza.

¿Y ahora qué? Pues que en la corporación más escindida que se conoce y con el edificio del Ayuntamiento en obras eternas como símbolo, el 'partido' de los no adscritos puede tener mayoría. El consuelo para los socialistas es que los demás están igual. Las tres principales fuerzas tienen sus cismas. Un año electoral de traca y un horizonte como para arrendarle las ganancias al que gane.

Capitalinos

La situación en la capital tampoco está para tirar cohetes: paro, pérdida de población e inestabilidad política, pero sin divisiones. Algo es algo. El PSOE capitalino vive uno de sus momentos transitorios de paz. Reyes Midas ya pasó su primera prueba de fuego cuando se enfrentó a la alcaldesa y entonces secretaria general, Carmen Peñalver; y su alineamiento con Susana Díaz le ha hecho la vida más fácil. Primero fue con Manolo Fernández Fogg y ahora con el apolíneo Julio Millán, un 'susanista' antes de que existiera el 'susanismo' y con un perfil similar al de Dani Campos: jóvenes aunque no tanto, con experiencia en otros ámbitos y parlamentarios en el Hospital de la Cinco Llagas, a la vera por tanto del poder sevillí.

La inminencia de las primarias ha hecho que la fugaz primavera de este año sea socialista en política. Como dice El Creata, en Jaén tenemos cuatro estaciones: invierno, verano, la de autobuses y la del tren. La efervescencia de Millán le ha hecho apuntarse varios tantos esta semana. Primero, lanzó la propuesta de que el tranvía lo gestione la Junta, traduciendo el mantra enigmático que repetían en los últimos meses de que habrá tranvía, «sí o sí». El más beneficiado será el alcalde-candidato del PP, necesitado de hitos para su balance final. Así que, nuevo café en el Panaceite con Reyes y el consejero Felipe López y fecha para ponerlo en marcha a final de año.

Millán se reunió con arquitectos, aparejadores y constructores y se encontró un 'motín' contra el Ayuntamiento por la incertidumbre del PGOU, la demora en la concesión de licencias y la falta de información por parte del alcalde. Torpedo en la línea de flotación de Márquez Zen, tranviario y espetero estos días, que conserva las competencias en urbanismo. Millán no cabe en sí de gozo y cierra su semana de gloria trasladando al movimiento vecinal las nuevas ayudas de la Junta a la rehabilitación, en especial para el quejumbroso casco histórico. A Julio que no le falte de 'na'. ¡Cómo para que luego no fuera candidato a la alcaldía!