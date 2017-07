«En mi vida he pagado un precio por pensar y ahora quiero decir lo que pienso» Lucas Martínez, coordinador de Podemos en la capital. / IDEAL Lucas Martínez, coordinador de Podemos en Jaén capital, asegura que hay dos ejes que marcan sus ideas, el socialismo y Andalucía, y que por eso se identifica con el proyecto que defiende Teresa Rodríguez LORENA CÁDIZ Martes, 4 julio 2017, 00:24

Hasta el viernes era responsable de Relaciones Institucionales y de Comunicación de Unicaja. Desde ese día está prejubilado y ahora se dedica a la política. Acaba de ser elegido coordinador de Podemos en Jaén. Más de uno se ha quedado sorprendido al conocer su salto desde la banca a Podemos, pero él lo explica claro y asegura que quien le conoce, conoce sus ideas, las mismas que defiende desde que tenía 15 años.

-¿Cómo llega un empleado de banca a Podemos?

-Puede parecer extraño, pero la gente no sabe que un empleado de banca es un trabajador, que cobra un sueldo, con unas condiciones que hasta ahora eran dignas. Mira como ha cambiado la historia, que a un trabajador que cobra un sueldo digno, con buenas condiciones laborales estables y buenas, se le considera un alto directivo de banca. Nunca he sido un alto directivo, he sido un trabajador, con un cargo, que también ha estado muchos años en el sindicalismo, pero que nunca he estado liberado y nunca he cobrado un duro por ese trabajo. Tampoco he pedido nunca horas sindicales, y eso que he trabajado los sábados o por las tardes. Le he quitado más tiempo a mi familia que al trabajo.

-¿Y cuál fue el detonante para saltar a la política?

-He estado siempre en muchos sitios y con mucha gente, pero por mi trabajo, mis opiniones me las he tenido que guardar. Siempre he estado en el campo de socialismo, desde que tenía 15 años. Y siempre que no tenía que ponerme traje, me he dejado la camisa por fuera. Digo esto porque ahora me acusan de eso, de haberme quitado el traje para dejarme la camisa por fuera.

-De todas formas, no me negará que no es curioso que alguien con esa trayectoria profesional esté en la línea anticapitalista que defiende Teresa Rodríguez.

-Los que hemos trabajado en las entrañas del capitalismo, como es la banca, conocemos bien el negocio este, y no es tan extraño que tengamos esas ideas. Hay mucha gente en la banca, no yo solo, que conocemos los movimientos reales e intrínsecos que hay dentro de este mundo y hasta qué punto se puede ganar dinero a base de explotación de los trabajadores o de las personas. A la gente que de verdad me conoce, no le extrañan mis ideas. Hay dos ejes que marcan mis ideas: el socialismo y Andalucía; por eso cuando conocí el proyecto de Teresa Rodríguez me sentí identificado.

-¿Le ha dado muchas vueltas antes de dar este paso?

-No ha sido fácil. En mi vida ha habido dos momentos trascendentales: el 4 de diciembre del 1977 (día de las manifestaciones a favor de la autonomía de Andalucía) y el 15-M. A partir del 15-M, vi la lucha de mi hija Ana y de mi hijo Andrés, pero sobre todo la de ella, y pensé que no me podía quedar sentado en una mesa camilla viendo que debemos de cambiar el mundo, pero sin hacer nada. Mi hija Ana ha sido clave para dar este paso.

-¿Cree que alguien con su perfil puede llegar a convencer a los más jóvenes?

-La verdad es que no lo sé. Tengo un grupo de gente a la que pedí que me acompañaran en esta candidatura, algunos de ellos con una trayectoria política clara, y que me conocían, y aceptaron. Pero el problema es que nosotros no sabemos quiénes son los inscritos en Podemos, en Jaén. Es una demanda que tenemos, porque es el secreto mejor guardado de Podemos a nivel estatal. Es una barbaridad pedir el voto y no saber a quién se lo estás pidiendo.

-Usted es una persona muy conocida en esta ciudad. ¿Qué le dice la gente cuando le ven por la calle?

- Ha habido gente que no esta inscrita en Podemos, que cuando me vio metida en el ajo, me dijo que se lo podía haber dicho y que me hubieran dado el apoyo. Pero eso son amigos, la verdad. Lo que quiero es que quede claro que las ideas no son de nadie y que los trabajadores no se miden por la forma en que vestimos, sino por lo que hacemos, y mi trayectoria está ahí. Tengo la conciencia muy tranquila.

-¿Es esto el inicio de un proyecto a largo plazo? ¿Se plantea la posibilidad de presentarse a las primarias para ser candidato a la Alcaldía?

-De principio no, casi seguro que no. A mí no me gusta la política institucional. Se que es necesaria, pero prefiero vivir con la gente, vivir los movimientos sociales, apoyar a los compañeros, aportar. Los partidos tradicionales no dejan que la gente joven traspase las barreras, hay que dejar que sean las mujeres y los jóvenes, los que den el paso hacia la política institucional. A mí no me gustaría estar ahí. He estado 32 años en la banca, 18 llevando una responsabilidad externa, si trabajara a nivel institucional tendría que recuperar parte de mi trabajo anterior, tendría que volver a medir mis palabras y ahora mismo lo que me apetece es otra cosa. En mi vida he pagado por pensar y ahora quiero decir lo que pienso. De mí nunca van a salir insultos, pero si voy a decir lo que pienso.

-¿Qué significa que en su vida ha pagado por pensar?

-Antes o después la empresa privada sabe quién eres. En su día colaboré en la creación de la plataforma por la defensa de la escuela pública, y he estado presente en muchas movilizaciones. La empresa privada tiene cuidado con eso y puede cortar tu proyección laboral y en mi caso ha sido así.

-¿Cuáles cree que son los problemas más acuciantes que tiene Jaén?

-El problema de Jaén es que repite los esquemas de gran parte de la realidad de Andalucía, el paro, la desigualdad, las bolsas de pobreza... Lo que hay que hacer es darle una vida digna a las personas que lo están pasando mal. Y hay que recuperar la ciudad para los jienenses. Los ciudadanos no pueden limitarse a votar cada cuatro años, sino que deben de sentir que lo que puede ser Jaén, en parte, es su responsabilidad. Los jienenses tenemos el poder, y podemos hacer una ciudad más digna de vivir. Es muy triste ver como está el casco antiguo, las bolsas de pobreza que hay, niños sin escolarizar. La cultura también es fundamental, hay que acercarla a los barrios. No se puede hacer un Festival de Otoño, que es muy bueno, pero que está fuera del alcance de los barrios. Vamos a retomar el concepto de La Barraca de García Lorca.

-¿Siente que en Jaén hay más conformismo que en otros territorios?

-Puede ser que el conformismo y la desidia hayan calado muy profundamente en nosotros. Es casi comprensible, después de 40 años de gobierno monocolor de la Junta. Hay que saber canalizar los impulsos que tiene la ciudadanía y Podemos tiene que ser el instrumento. Yo no voy a liderar los movimientos sociales. Podemos no va a estar delante de las asociaciones, sino con ellas, incluso si hay que perder la identidad por apoyar a un movimiento se hace.

-¿Cuando se jubila?

-Ya me he jubilado. El viernes fue mi último día

- ¿Y está seguro de donde se ha metido?

-La verdad es que ha sido duro. Hemos tenido que aguantar muchas cosas. Lo de la chaqueta y la camisa por fuera, ha sido lo de menos. Yo todo esto lo sabía, pero mi mujer y mis hijos no se lo imaginaban.