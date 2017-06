Vecinos lanzan un 'SOS Okupas' en los chalés de Altos de Puente Nuevo Concentración vecinal en la calle. / IDEAL En casas de bancos ocupadas ilegalmente se ha producido un tiroteo y han encontrado una plantación de droga en los últimos meses J. E. P. Jaén Viernes, 30 junio 2017, 01:20

Vecinos de Altos del Puente Nuevo -en las inmediaciones de Jaén pero en el término municipal de La Guardia- se enfrentaron a varios 'okupas' que acababan de entrar en un chalé de la urbanización en la madrugada del domingo al lunes. Los vecinos detectaron a los intrusos cuando se instalaban en un inmueble propiedad de un banco, y se concentraron en la puerta. Se convocaron por whatsapp. Tienen un grupo: 'SOS Okupas'. Y han hablado ya incluso de formar patrullas ciudadanas ante la falta de soluciones a este problema.

Acudió una patrulla de la Guardia Civil, pero no intervino. Algunos vecinos aseguran que incluso fueron advertidos de que podían ser denunciados por una concentración no autorizada en la vía pública. La Policía Local de La Guardia está de servicio hasta las diez de la noche, por lo que no acudió. A las dos de la madrugada la concentración se disolvió. Por la mañana los okupas habían desaparecido.

Pero los vecinos saben que volverán. Ellos u otros. De hecho en la zona hay varios chalés con inquilinos ilegales. «Estamos intranquilos. Esto es siempre ha sido una zona residencial muy tranquila, nuestros niños juegan en las calles. Y ahora ya no es así», dice una vecina.

En los últimos meses la casa de un vecino fue tiroteada (un delincuente se confundió cuando buscaba a un okupa por asuntos que se desconocen) y se detectó una plantación de marihuana en otra casa. «Muchas noches hay gente extraña recorriendo la zona, buscando chalés vacíos para meterse», apuntan residentes.

Buscan preferentemente chalés que han caído en manos de bancos por la crisis. Sospechan que hay mafias que los marcan y 'venden' la información a familias desesperadas por encontrar una casa, y que merodean por las urbanizaciones en la preriferia de Jaén, buscando una oportunidad.