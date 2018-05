Valor y muerte a la sombra de una verónica Hoy es tarde de toros en Navas de San Juan. El ritual se pone en marcha con el deseo de que el respetable disfrute de la corrida, los toros embistan y no sea necesario utilizar la enfermería. Para algunos la fiesta, llamada nacional, es una tradición en declive, rancia. Para otros, cultura en su esencia, marcada por los cambios sociales IDEAL ANTONIO AGUDO MARTIN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 26 mayo 2018, 13:19

Harto de que me toreen

Esa poesía rancia de trote de caballo trabado a favor y en contra de la tauromaquia no me va

O somos depredadores o depredados. Así que puestos a elegir prefiero ser lo primero que lo segundo. Prefiero ser banderillero que morlaco y mejor matador que subalterno. Mi instinto de simio cazador/recolector me lo escribió en el adn. A poco que rasques en el lomo de cualquiera que tengas al lado, por muy ciudadano spagnolo o colegui enrollao que sea, le saldrá el pelo de la sabana de cuando aún corríamos a la caza de los mastodontes y mamuts con una honda hecha de tendones de ñu. Así que, maestro Medina, a mí no liéis con lo de los toros sí o los toros no. Los astados son unos mamíferos apolíticos y lo mismo te empitonan por el lado izquierdo o el derecho. Esta pelea de atavismos y positivismos. Esta brega sobre la validez del mito mediterráneo del Minotauro. Esas glosas sobre la rubicundez de nalgas de Ursus atrapando a la bestia antes de que preguntes quo vadis domine? Ese desprecio, a lo tendido 7, que algunos hacen de la Fiesta. Esas verónicas hechas de albero y pintura en spray alentando al astado contra el homínido. Esa poesía rancia de trote de caballo trabado a favor y en contra de la tauromaquia. No me va.

El arte de la tortura. La tortura del arte. El animal. El hombre. Las bestias. El ruido. La multitud. La fiesta en la que algunos estrellan sus frustraciones y en la que otros hacen sonar polvorientos pasodobles. Las hordas que humanizan a unos animales salvajes. Disneyecólogos. Muchedumbres que construyen dioses hechos de ceñidos alamares y pronunciadas taleguillas. La sangre en la plaza. Los hermosos animales en los campos. Los hermosos campos adehesados que sin plazas serían convertidos en calles. Pullas y descabellos. Gentes que pagan por verlo. Otros que pagarían por no tener que hacerlo. No me gusta ir a ver torear, nunca lo he hecho, pero sí disfruto caminando por la sierra y más allá de las alambradas oír el eco de los sementales al golpearse, poderosos, la testuz con el hondo tronco de las encinas. A mí que me dejen en paz. No me importa si los toros y los toreros son monárquicos o republicanos. Me molesta que nos quieran meter o sacar de la plaza a la fuerza. Estoy harto de monosabios y de mulillas y de que nos quieran hacer dar las vueltas a su ruedo.

Pero cómo dijo el Guerra «hay gente pá tó».

¡Va por mí!

Aficionado a los toros y al fútbol, mi mejor versión de comportamiento en las gradas siempre estuvo en los tendidos.

Fue un lance del destino que viva en un ático cuya terraza domina el Coso de la Alameda porque era aficionado mucho antes de que supiera lo que es una hipoteca. Dice mi madre que me viene de mi abuelo Antonio, que puede que estuviera en Santa Margarita por San Agustín cuando la cogida de Manolete. Al acabar la carrera mis padres me regalaron el primer tomo del Cossío, encuadernado en tela azul y cuero, con el que comencé a desbrozar mi ignorancia de la ciencia taurómaca. A mis padres debo, poco antes de casarme, unos toros del alfarero conquense Pedro Mercedes con los que fundé yo, que no soy coleccionista, una ganadería de toros de cristal, argénteos o broncíneos, de madera o modelados en cerámica, que empitonan las vitrinas de mi casa.

Bajo el cristal del escritorio tengo la entrada de la última corrida de don Antonio Chenel, 'Antoñete', en la Ventas. A su lado el billete de un tendido de sol en La Malagueta fechado el quince de agosto de 1989. Toreaban Curro Romero y Rafael de Paula. Quizá haya sido la única vez que me haya arrepentido de ir solo a la ópera. El Faraón de Camas toreó con hondura y clasicismo. El Gitano de Jerez se iba de la cara del toro por bulerías escritas en el Arte de la Fuga de Bach. Al salir por los vomitorios arrastraba el post coitum omne animal triste tal era el éxtasis de aquella tarde veraniega. Lamenté no tener a nadie a quien estrujar en abrazos sin palabras que compartieran mi felicidad espiritual, excluida la necesidad de abrir la boca, porque hay emociones que no se explican. Y un mes después nació mi hijo.

Aficionado a los toros y al fútbol, mi mejor versión de comportamiento en las gradas siempre estuvo en los tendidos. No insultaba a los árbitros –quizá reprendiera a algún presidente por permitir la lidia de un inválido– y todos eran mi equipo. Vestido de punta en blanco, me hacía ritual.

Dejé de ir a las plazas cuando el toro fue perdiendo pujanza. Pero un día tenemos que bajar, Maestro Agudo, ¡qué nombre tan taurino!, por la calle de Alcalá hasta la estatua de don Antonio Bienvenida para subir las escaleras de ladrillo de la Monumental un día de toros por San Isidro. ¡Que no nos vamos a morir sin volver a saber lo que es de verdad el sexo!