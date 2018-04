'Valdi' cambia de carretera La Trepolina La procesión del silencio informativo nos dejó sin embargo el anunciado relevo del mediático e hiperactivo Valdivielso al frente de la potente Fomento de la Junta, y la llegada de Higueras, de perfil muy distinto y hombre de confianza del nuevo líder del PSOE local El ya exdelegado, gran aficionado a la bicicleta de montaña. / IDEAL JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 1 abril 2018, 16:46

En la era posdemocrática de 'Trumputin' serán necesarios muchos Guillermo del Toro para combatir ese duopolio de populismo y posverdad. Esta no es, como se cree, la mentira de toda la vida. Es mucho más. Como dice la RAE, 'posverdad' es «la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales». «¿Decente? - salta el general Hoyt, que solo quiere resultados, en 'La forma del agua' - . Un hombre debe tener la decencia de no meter la pata. Eso es lo primero. Esa es la real decencia. Otro tipo de decencia no importa realmente. Lo decimos, por supuesto, pero es una fachada».

Fachadas que se caen en el casco histórico jienense y que son visitadas conforme se acercan las elecciones municipales. La preocupación por el casco antiguo llegó puntual a la cita, a un año vista, como llegarán, ya lo verán, los planes de asfaltado, los parques infantiles remozados, la preocupación por las asociaciones de vecinos, los pensionistas o los autónomos. «Zapatero debería escuchar a los pequeños empresarios», le reprochó Rajoy, reunido con la federación de autónomos, el mismo día en el que el entonces presidente lo hacía con directivos de las principales empresas del país para, una vez que la vio, intentar salir de la crisis. Claro que entonces Rajoy estaba en la oposición.

Calle Alegría

Visitó esta semana el casco antiguo el alcalde para un parquecito habilitado en San Juan. La oposición le reprochó que no se acercara a ver una casa en riesgo de derrumbe en la calle Alegría. «Vivo en el número siete / calle Melancolía / Quiero mudarme hace años / al barrio de la Alegría / Pero siempre que lo intento, / ha salido ya el tranvía». Eso es porque Sabina vive en Madrid. En Jaén no habría tenido ese problema.

Dejó dicho el consejero de Fomento que la sentencia no firme del TSJA anulando el PGOU no impide que el tranvía jienense se ponga en marcha. Y pidió con su verbo barroco no distraerse con «elementos no sustantivos». Se refería al diputado del PP Javier Calvente, quien días antes dijo que el Ayuntamiento de Jaén «no tiene capacidad para asumir ningún porcentaje» de déficit. Algo que no casa con el principio de acuerdo sobre el que trabajan el Ayuntamiento y la Junta. ¿Cómo entender las palabras de Calvente, político con experiencia y hombre de confianza de la dirección provincial? ¿Un francotirador, cumplía órdenes o uno de esos soldados japoneses que siguió luchando durante décadas porque nadie le dijo que había acabado la II Guerra Mundial?

El consejero Felipe López también estuvo en el casco histórico y pidió al Ayuntamiento que lo declare Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) para que la Junta pueda actuar, como lo hizo con el Área de Rehabilitación Concertada (ARC) de los año 2008 al 2013. O sea, hace ya un lustro. A ello hay que sumarle la casi nula construcción en Jaén de vivienda pública en los últimos años por parte de la Junta (AVRA, antes EPSA) y de la municipal Somuvisa, paralizada, cuando antes se formaban largas colas en la calle que duraban días. Mientras, sus señorías nos entretienen a ver quién la tiene más larga (la deuda) y siguen los desahucios, como puso de manifiesto esta semana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o el decano del Colegio de Abogados, Oya Amate, que al hacer balance del turno de oficio señaló que la crisis, aunque algunos crean que sí, no se ha terminado de ir.

Y hablando de antiguo, la Comisaría de la Policía Nacional de Jaén es de las más viejas del país. La nueva se viene prometiendo desde los tiempos de la alcaldesa Carmen Peñalver, pero que no llega, igual que los refuerzos. «Cuenta estas estrellas conmigo, hijo: ¡Hay cinco de ellas! Eso significa que puedo hacer lo que quiera», dice el general de Guillermo del Toro. Sí llegó el anuncio de que se recuperarán los 2.000 alumnos en la Academia de la Guardia Civil de Baeza.

Todo un relevo

En la comitiva del consejero al casco histórico participó sin saberlo su nuevo delegado en la provincia, José Manuel Higueras. Al día siguiente le nombraron y tuvo la gallardía de reconocer que a él también le pilló de sorpresa. Como al resto de la clase política jienense. Higueras no ha sido alcalde ni cargo de postín en el PSOE ni tiene experiencia en gestión pública. Viene de la empresa privada (aunque colaboradora con las administraciones) y de la asociación cultural Patmos. 'Torrista' en su juventud, fue concejal dos años por la crisis que enfrentó a Juan Torres con la dirección provincial. Es persona de entera confianza del nuevo líder local socialista, Julio Millán, y en principio aporta un perfil alejado de los clichés clásicos, con menos corsés políticos y más próximo al mundo de la cultura.

Su designación sorprendió menos que la renuncia de Rafa Valdivielso, el delegado 'on the road', en la carretera, el hombre que más alquitrán ha pisado estos años, que más se ha fotografiado en los arcenes de la provincia inaugurando tramos, montando en moto o dándole a la bici. «Seguimos en la brecha. Nuevos proyectos, la misma ilusión», decía en las redes sociales junto a una foto pedaleando. El 'Valdi', culillo de mal asiento, torbellino, 'máquina', sin complejos, agitador, 'vamos que nos vamos', polifacético, rockero, flamenco, kamikaze, segureño, mediático, disponible, 2.0, 'moerno', lenguaraz, 'scalpers' y mil cosas más, no ha dejado a nadie indiferente. Para bien o para mal. Su habilidad para las relaciones sociales y para la comunicación es innegable. De hecho, se define así mismo como «un tipo de Jaén que disfruta con lo cotidiano y con su gente, y si es de cervezas por mi ciudad, mejor que mejor». Jaenero y de fuerte impronta en el movimiento vecinal, amagó con disputar el liderazgo socialista en la capital, para luego llegar a un acuerdo con Millán. Aunque a él lo que le gustaría es ser candidato a la alcaldía, idea que lleva tiempo acariciando.

Ahora afirma haber optado por garantizar su futuro profesional y desaparecer de la escena. Pero, en alguien tan político, suena a verdad a medias. Su espíritu protagónico y a veces impetuoso le ha granjeado diferencias con algunos de los suyos - «los míos», los llama - , evidenciado estos días en forma de sonoros silencios. Desde hace meses se venía rumoreando su salida por la falta de sintonía con el consejero y la pérdida de confianza. La decisión estaba tomada y faltaba el momento. Ha sido en Semana Santa, época propicia para el paso largo racheado, aunque todos sabían que no iba a ser fácil ponerle sordina a un cambio así. Valdivielso, para bien o para mal, ha marcado una etapa. Por su personalidad, porque han sido ocho años en dos etapas y porque es la delegación más potente, con proyectos de calado como el tranvía, cuya infraestructura logró entregar a tiempo, o la Autovía del Olivar.

El novio de la muerte

Y luego está la derivada del alcalde. Su buena relación con Valdivielso viene de lejos y se había estrechado en los últimos tiempos en torno a varios proyectos. Javier Márquez pierde un puente con la Junta para el último año del mandato municipal. No hay paz para 'Cuqui', ni siquiera en una semana que presumía tranquila, entre el 'Asturias patria querida' de su amigable viaje norteño buscando respaldo al Premio Ibn Shaprut, y 'El novio de la muerte' del 'cetme' procesional. Y el PSOE ya le ha anunciado que después de Semana Santa, leña al mono. Al menos se lo ha anunciado. Ya es algo. No solo por lo que tiene de cortesía sino porque puede deducirse que no jugarán con las cosas de comer.