La Universidad Popular llevará el nombre de un alcalde franquista de Jaén PSOE y JeC consideran que se incumple la ley por la propuesta de denominar a la institución con el nombre de Ramón Calatayud JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 20 febrero 2018, 15:11

El consejo rector de la Universidad Popular Municipal de Jaén ha aprobado este martes, con los votos a favor del PP y de la concejala no adscrita Salud Anguita (ex de Cs y ahora en Vox), que dicho centro educativo lleve el nombre del que fuera alcalde jienense en la última etapa de franquismo, Ramón Calatayud Sierra. La propuesta, avalada por trece colectivos, tiene en cuenta las obras que impulsó en la ciudad durante sus quince años de mandato, en particular en el terreno educativo (recibió por ello la Cruz de Alfonso X El Sabio). Un colegio público llevaba su nombre y al fusionarse con el colegio Peñamefécit, en el mismo barrio, cambió de denominación el año pasado.

Calatayud Sierra fue ingeniero técnico industrial y empresario y presidió distintas asociaciones religiosas, culturales, benéficas o deportivas, como el Real Jaén durante su etapa en Primera División. Fue concejal y alcalde accidental desde 1951 hasta 1957 y regidor de la ciudad entre 1967 y 1974.

El PSOE ha pedido respeto a la Ley de Memoria Democrática y que el nombre de la Universidad Popular Municipal (UPM) preserve los principios democráticos y sea ejemplo de tolerancia. Su portavoz municipal, Manuel Fernández, ha lamentado la decisión. "El artículo 32.1 de la ley obliga a las Administraciones Públicas de Andalucía, y por tanto, al ayuntamiento de Jaén, a prevenir y evitar el homenaje o la concesión de distinciones a personas físicas que apoyaran a la dictadura", ha esgrimido. "Es justo lo que pretende realizar el alcalde de Jaén con esta propuesta a la que tajantemente se opone el PSOE. Es evidente que hoy el Ayuntamiento está incumpliendo la ley a sabiendas, y, lo que es peor, pretende hacerlo mandando un erróneo mensaje a la ciudadanía de que las dictaduras no son malas". El portavoz ha indicado que, "desde el más absoluto respeto a los valores como persona que pudiera haber tenido Calatayud o cualquier otro, la decisión de que su nombre sea propuesto para este centro“se toma por una trayectoria política ejercida en un tiempo en el que las libertades estaban coartadas, y en el que todo Jaén sufrió los efectos durísimos de una dictadura, empezando por la falta de libertades y derechos públicos, o la imposibilidad de elegir democráticamente un alcalde, por ejemplo".

También ha dicho que es un debate "innecesario, peligroso y rancio" y que la decisión está tomada porque un colegio no lleva ya su nombre, más que su vinculación con la UPM, institución creada después de la dictadura y "tan querida por los jienenses" y que "debe seguir siendo ejemplo de democracia, libertad, tolerancia y diversidad".

El portavoz socialista ha añadido que el alcalde Javier Márquez (PP), esté llevando a Jaén "a la época del blanco y negro, no solo buscando confrontaciones a cuenta del pasado con otras administraciones por incumplir la ley sino por la gestión que está haciendo de la propia capital". "Hay un retroceso a otros tiempos en participación, consenso y atención a los servicios públicos, que han bajado a niveles que hace mucho tiempo no se veían en la ciudad", ha dicho.

Jaén en Común

A su vez, el portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, ha indicado que, al margen de la ilegalidad que supone el cambio de nombre sobre la que el secretario del Ayuntamiento debería pronunciarse, "es una cuestión que no viene a cuento, que solo genera debates estériles y de confrontación buscando réditos electoralistas" y que es "una cortina de humo para desviar la atención de los problemas que tiene la ciudad".

El portavoz lamenta que el equipo de gobierno no haya consensuado antes el cambio de nombre de la UPM, que a su juicio debería seguir llamándose así, y ha solicitado dejar el asunto sobre la mesa, a lo que se ha opuesto el PP y la edil no adscrita, por lo que el asunto se llevará al pleno municipal para su aprobación definitiva.