Unipost dejó de notificar 4.000 multas, muchas de las cuales pueden prescribir

A perro flaco... Unipost, el operador postal del Ayuntamiento de Jaén, que echó el cierre en abril, comunicó a finales de marzo que dejaba de prestar el servicio de notificación en la capital jienense. El problema es que contratar a otra empresa lleva tiempo, y más con la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado día 9 de marzo. A lo que se suma que Unipost había dejado de prestar el servicio de notificación en algunas zonas de la ciudad antes de comunicar su cese, algo que el Ayuntamiento descubrió después y por lo que pedirá daños y perjuicios.

El resultado es que en los últimos meses han quedado sin realizar muchas notificaciones, entre ellas de impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y expedientes sancionadores por infracciones de tráfico (unas 4.000 de multas de la Policía Local y del radar por exceso de velocidad), que corren el riesgo de prescribir al sobrepasar los plazos fijados para su notificación.

En el caso del IBI, que es el impuesto más importante por su cuantía de los que recauda el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Gestión y Recaudación Tributaria, la solución de emergencia fue recurrir a una empresa mediante un contrato menor, «al menos para lo más urgente», según informó el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Santiago Bonilla.

Pero como los contratos menores de servicios no pueden sobrepasar los 15.000 euros más IVA, se agotó en poco tiempo. Ahora el Ayuntamiento trabaja a toda máquina para suscribir un contrato más amplio, de 35.000 euros más IVA, que es el más simplificado y el más rápido, explicó el concejal. Pero se ha dilatado al cambiar recientemente la Ley de Contratos, que establece que no se puede iniciar la tramitación del expediente de un nuevo contrato hasta que antes no se lo notifique a la empresa del contrato anterior - aunque sea ella la que dejó de prestar el servicio - , con el fin de resolver formalmente el contrato precedente.

Así lo hizo ya el Ayuntamiento, pero la empresa fiadora de Unipost, La Caixa, presentó un recurso, que el Consistorio ya ha contestado pero que ha dilatado un poco más el proceso. No obstante, el concejal de Hacienda y Contratación espera iniciar el proceso de licitación en breve. Y ya, con más tiempo, tramitar un contrato de mayor duración, de un año, para terminar de regularizar el servicio de notificaciones.

Lo primero es notificar lo más urgente, según señala Manuel Bonilla, y, mientras llega el nuevo contrato simplificado, el Ayuntamiento trabaja con los notificadores de la Policía Local (dos agentes en situación de segunda actividad) y cuatro notificadores del Servicio Municipal de Recaudación.

Por todas estas vicisitudes, de momento se desconoce el perjuicio económico que tendrá para las arcas municipales el cese del servicio por parte de Unipost, como resultado de los impuestos o multas que no se hayan notificado a tiempo.